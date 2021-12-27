1 Ocak Cumartesi mesai ücreti var mı? Yılbaşında çalışanlara fazla mesai verilir mi?

1 Ocak Cumartesi mesai ücreti var mı? Yılbaşında çalışanlara mesai verilir mi? 2022 yılında yılbaşı 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günü çalışan vatandaşlar da mesai ücreti alıp almayacaklarını merak ediyor. 1 Ocak 2022 tarihi resmi tatiller arasında yer alıyor ancak Cumartesi gününe denk geliyor. Peki yılbaşında çalışanlara fazla mesai ücreti ödenecek mi?

1 Ocak Cumartesi mesai ücreti var mı? Yılbaşında çalışanlara mesai verilir mi? 2022 yılında yılbaşı 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günü çalışan vatandaşlar da mesai ücreti alıp almayacaklarını merak ediyor. 1 Ocak 2022 tarihi resmi tatiller arasında yer alıyor ancak Cumartesi gününe denk geliyor. Peki yılbaşında çalışanlara fazla mesai ücreti ödenecek mi?

Milyonlarca kişi 1 Ocak 2022 tarihinde çalışmaya devam edecek. Yılbaşı tatili bu sene hafta sonuna denk geldi ve çalışanlarda hafta sonu yılbaşı mesai ücreti alıp alamayacaklarını merak ediyor.

1 Ocak Cumartesi mesai ücreti var mı?

2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür. 31 Aralık Cuma günü mevzuatta yer almadığı için tatil değil fakat 1 Ocak Cumartesi tatil olacak.

Yılbaşında mesai var mı?

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü genel tatil olarak kabul edilen 1 Ocak 2021 resmi tatil ilan edilmiştir. Özel sektörde çalışanlar ise eğer 1 Ocak 2021 Cuma günü çalışıyorlarsa, tam gün mesaisine ek olarak bir tam gün ücreti daha alıyor.

31 aralık tatil mi?

2022 yılının ilk günü 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. 31 Aralık ise Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak her yıl tatil oluyor. Bu yıl tatil hafta sonuna denk geldiği için kısa sürecek. Tüm çalışanlar 31 Aralık'ta normal mesai saatlerine göre çalışacak. 31 Aralık'ta işçi ve memurlara yarım gün mesai uygulaması yok.

31 Aralık'ta okul var mı?

31 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. 31 Aralıkta okullar tatil değil. Yılbaşı 1 Ocak günüdür ve 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Yani bu sene yılbaşı tatili olmayacak. Yılbaşı tatilinin 3 gün olacağı yönünde iddialar vardı. Ancak bu iddialar gerçek değil. Yılbaşı tatili Cumartesi gününe denk geliyor. Yani yılbaşı tatili sadece hafta sonlarını kapsayacak.

2022 resmi tatiller

1 Ocak Cumartesi-Yılbaşı

23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü

2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba Ramazan Bayramı

19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı

15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Salı Zafer Bayramı

29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı nedir?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.