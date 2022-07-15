15 Temmuz'da çalışanlara mesai ödenir mi? 15 Temmuz'da çalışanlara ne kadar mesai verilir? 15 Temmuz fazla mesai ücreti tek mi çift mi? 15 Temmuz fazla mesai ücreti 1 mi 2 gün mü? Ülkemizde 15 Temmuz resmi tatiller arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi 15 Temmuz'da çalışmıyor ve tatil yapıyor. Ancak bazı sektörlerde vatandaşlar 15 Temmuz günü çalışmaya devam ediyor. Resmi tatillerden olan 15 Temmuz'da çalışan işçiler kendilerine ne kadar mesai ücreti verileceğini merak ediyor.

15 Temmuz'da çeşitli kurumlarda çalışmaya devam eden milyonlarca işçi kendilerine ne kadar mesai verileceğini merak ediyor. Resmi tatillerde işe giden ve çalıştıkları iş için emek sarf edenlere mesai ücreti verilmek zorundadır. 15 Temmuz mesai ücreti ne kadar? 15 Temmuz'da çalışanlara mesai ödenir mi? 15 Temmuz'da çalışanlara ne kadar mesai verilir? 15 Temmuz fazla mesai ücreti tek mi çift mi? 15 Temmuz fazla mesai ücreti 1 günlük mü 2 günlük mü? sorularına yanıt arıyor. İşte 15 Temmuz fazla mesai ücretine dair detaylar...

15 Temmuz'da çalışanlara mesai ödenir mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ülkemizde resmi tatiller arasındadır. Resmi tatillerde işçiler izinli olmak zorundadır. Bazen bazı meslek gruplarında işçiler 15 Temmuz'da ve resmi tatillerde çalışmaya devam etmek zorundadır. 15 Temmuz'da çalışanlara mesai ücreti ödenmek zorundadır. Resmi tatillerde olduğu gibi 15 Temmuz'da işçilere 2 günlük mesai ücreti ödenir.

15 Temmuz'da çalışanlara ne kadar mesai verilir?

Günlük ücreti 200 TL olan bir çalışan resmi tatillerde çalıştığı zaman 2 katı günlük ücret alır. 15 Temmuz'da mesai harcayan işçiye de günlük 200 tl üzerinden olmak üzere 15 Temmuz'da 400 TL ödeme yapılmak zorundadır. Yani işçi maaşında 200 TL fazladan ödeme alması gerekiyor.

15 Temmuz fazla mesai ücreti tek mi çift mi?

15 Temmuz'da çalışanlara çift mesai ücreti verilir. Normalde 6 bin TL alan bir çalışanın maaşı 30 günlük bölme ile günlük 200 TL'ye denk geliyor. Günlük ücreti (200 TL) 2 ile çarparak 15 Temmuz nesaisi hesaplaması yapılabilir.

Resmi tatilde mesai yerine 1 gün izin yasal mı?

Dini ve resmi bayram günlerinde çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için bir günlük ücreti ödenir. Ücret ödemek yerine başka bir gün izin (serbest zaman) kullandırılması yasaya aykırıdır.

15 Temmuz mesai hesaplama

Fazla çalışma karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesi esastır. Fazla çalışma ücreti, çalışanın normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli fazlasıdır. Fazla sürelerle çalışma ücreti ise çalışanın normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş fazlasıdır.

Örneğin, saat ücreti 30 TL olan bir çalışan için fazla çalışma saat ücreti 45 TL olarak hesaplanmalıdır. Söz konusu çalışan için fazla sürelerle çalışma saat ücreti ise 37,5 TL olarak hesaplanmalıdır.

Başka bir örnek vermek gerekirse;

Haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanan bir işyerinde haftada 50 saat çalışan ve saat ücreti 30 TL olan bir çalışan; ilgili haftada (5 saat x 30 TL x 1,25) = 187,5 TL tutarında fazla sürelerle çalışma ücretine ve (5 saat x 30 TL x 1,50) = 225 TL tutarında fazla çalışma ücretine hak kazanacaktır. Yani, fazla çalışması karşılığında çalışana toplamda 187,5 TL + 225 TL = 412,5 TL tutarında ilave ücret ödenmelidir.