Arife günü çalışanlara mesai verilir mi? Arefe günü mesai var mı? Arife öğleden sonra çalışanlara mesai yazılır mı? Arefede mesai alınır mı? soruları bayram arifesinde çalışan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Arefe günü öğleden sonra resmi tatildir. Bazı durumlarda arife günü çalışmak zorunda olanlar mesai ücreti alıp alamayacaklarını araştırıyor. Peki arefe günü çalışanlara ne kadar mesai verilir? Yüzde 50 mi yoksa yüzde 100 mü mesai alırlar?

Arife günü çalışanlara mesai verilir mi? Arefe günü mesai var mı? Arife öğleden sonra çalışanlara mesai yazılır mı? Arefede mesai alınır mı? soruları bayram arifesinde çalışan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Arefe günü öğleden sonra resmi tatildir. Bazı durumlarda arife günü çalışmak zorunda olanlar mesai ücreti alıp alamayacaklarını araştırıyor. Peki arefe günü çalışanlara ne kadar mesai verilir? Yüzde 50 mi yoksa yüzde 100 mü mesai alırlar?

Bayramlarda milyonlarca çalışan resmi tatil kapsamında tatilde olur. Bayram tatilleri kamu çalışanlarında daha da uzayabiliyor. Ancak bayram tatilleri resmi tatiller arasında yer alır ve bu günlerde çalışanlara mesai vermek zorunludur. Peki durum arefe günlerinde de aynı mı? Arife günleri öğleden sonra resmi tatildir.

Arife günü çalışanlara mesai verilir mi?

Bayramdan bir önceki güne arife günü denir. Arife gününde milyonlarca vatandaş bayrama hazırlanır, tatil için hazırlıklar yapılır. Arife günlerinde öğleden sonra resmi tatildir. Resmi tatillerde çalışmak işçini onayıyla olabilir. Resmi tatillerde çalışanlara mesai ücreti ödenmek zorundadır. Bu yasalarca güvence altına alınmıştır.

Arefe günü mesai var mı?

Arife günü öğleden sonra dışında bazı işyerlerinde bayramda da çalışılması söz konusu olabilir. Bu durumda işçilere arife günü öğleden sonra ve bayramdaki çalışmaları karşılığı zamlı ücret ödenmesi gerekiyor.

Arife öğleden sonra çalışanlara mesai yazılır mı?

Arife günü öğleden sonra ve bayramda çalışacak işçiler çalıştıkları her gün için bir değil iki günlük ücret alacaklar. Arife günü ve bayramda çalıştırılacak işçilere işveren mutlaka ilave ücret ödemek durumundadır. İşveren "Ben sana bunun karşılığında bayramdan sonra izin vereyim" diyemez. Bu günlerde çalışmış işçiye işveren mutlaka çalışmasının karşılığı olan ve çalışmadan hak ettiği ücreti ödemek zorundadır. Bugünlerde çalışan işçiye bu günlerin dışında bir gün izin verilerek, normal ücret ödenmesi mümkün değildir.

Arefe günü çalışanlara ne kadar mesai verilir?

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmalar çalışanın onayına tabidir. Arife gününde yarım gün resmi tatil vardır. Arife günü öğleden sonra çalışanlara mesai ücreti ödenmek zorundadır. Ayrıca, ulusal bayram ve genel tatil gününde tatil yapmayarak çalışılması halinde ayrıca çalışılan her gün için bir günlük çıplak ücret işveren tarafından ödenmelidir.

Örneğin günlük bürüt ücreti 300 TL olan bir çalışan resmi tatillerde çalışması halinde günlük ücretini %100 zamlı olarak (300+300=600 TL) alacaktır. Yani çalışanın maaşına 300 TL fazla para yatması gerekir.

Arife nedir?

Arife herhangi bir dinî bayramdan önceki gündür. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.

Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.