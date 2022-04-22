Cumartesi çalışanlara 23 Nisan'da mesai verilir mi? Cumartesi günü çalışanlar 23 Nisan'da izinli mi? 23 Nisan Cumartesi günü resmi tatil mi?

23 Nisan Cumartesi günü resmi tatil mi? Cumartesi günü çalışanlar 23 Nisan'da izinli mi? Cumartesi çalışanlara 23 Nisan'da mesai verilir mi? 23 Nisan 2022 yılında Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günü 23 Nisan'da çalışan vatandaşlar kendilerine mesai ücreti ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki hafta sonuna gelen resmi tatillerde çalışılırsa mesai ücreti ödenir mi?

23 Nisan Cumartesi günü resmi tatil mi? Cumartesi günü çalışanlar 23 Nisan'da izinli mi? Cumartesi çalışanlara 23 Nisan'da mesai verilir mi? 23 Nisan 2022 yılında Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günü 23 Nisan'da çalışan vatandaşlar kendilerine mesai ücreti ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki hafta sonuna gelen resmi tatillerde çalışılırsa mesai ücreti ödenir mi?

Ülkemizde uzun aradan sonra ilk defa koronavirüs salgını kısıtlamaları olmadan 23 Nisan geçirilecek. 2022 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günü pek çok kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pek çok kişi çalışmıyor. Ancak özel sektörde çalışanlar Cumartesi de çalışyor. Peki resmi tatil hafta sonuna denk gelirse, hafta sonu çalışmalarında mesai ücreti ödenir mi?

Cumartesi günü çalışanlar 23 Nisan'da izinli mi?

23 Nisan Cumartesi günü özel sektör çalışanları çalışmaya devam ediyor. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47'nci maddeye göre ödenir hükmü bulunmaktadır.

Cumartesi çalışanlara 23 Nisan'da mesai verilir mi?

Örneğin; işçinin aylık 9000 TL brüt ücret karşılığı çalıştığını varsaydığımızda; işçi 23 Nisan günü çalışma yapmaması halinde o güne ilişkin ücretini (9000/30=300 TL) tam olarak alacaktır.

Çalışma yapması halinde ise ücreti %100 zamlı olarak (300+300=600 TL) alacaktır.

Haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanan bir işyerinde haftada 50 saat çalışan ve saat ücreti 30 TL olan bir çalışan; ilgili haftada (5 saat x 30 TL x 1,25) = 187,5 TL tutarında fazla sürelerle çalışma ücretine ve (5 saat x 30 TL x 1,50) = 225 TL tutarında fazla çalışma ücretine hak kazanacaktır. Yani, fazla çalışması karşılığında çalışana toplamda 187,5 TL + 225 TL = 412,5 TL tutarında ilave ücret ödenmelidir.

2022 resmi tatiller

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi