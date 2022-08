2022 Yılına Damga Vuran 5 Süper Kahraman Filmi

Süper kahraman filmi sevenlerin yeniden izlemek isteyeceği ve takipçilerinin film keyifi vakit geçirmesini sağlayacak 2022 yılının en şahane yabancı filmlerine hd film kalitesinde izleme şansını yakalayacaksınız.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Spider-Man: No Way Home ve Eternals'daki olayların hemen ardından, Dr. Stephen Strange, alışılmadık bir boyutta mahsur kalan gizemli bir genç kızın garip vizyonları tarafından rahatsız edilir. Doctor Strange'in, Marvel film evrenine sürülmesinden bu yana çok şey değişti. Ancak Strange, vizyonlarından muhteşem kızı gördüğünde, dünyamızı akıl almaz bir paralel olandan ayıran ince çizgiler bulanıklaşmaya başlar. Yakında, kötü güçler için çalışan korkunç canavarlar ortalığı karıştırır ve tehlikeli paralel gerçekleri birleştirir. Wanda Maximoff ve Yüce Büyücü Wong, Çılgınlık Çoklu Evreni her şeyi yutmadan önce yeni tehdidi yenebilecek mi?

https://www.imdb.com/title/tt9419884/?ref_=ttpl_pl_tt

Thor: Love and Thunder

Marvel evreninin Thor serisinin en yeni filmi olan Thor: Love and Thunder, 2022 yılında sevenleriyle buluşuyor. Tanrıları yok etmek isteyen Tanrı Kasabı Gorr olarak bilinen suikastçı, Thor'un emekliliğini kesintiye uğratır. Thor, tehdidi yenmek için Kral Valkyrie, Korg ve eski kız arkadaşı Jane Foster'ın yardımına ihtiyaç duyar. Thor'u şaşırtacak şekilde, Jane Foster gizemli bir şekilde büyülü çekici Mjolnir'i, Mighty Thor gibi elinde tutar. Birlikte, Tanrı Kasabı'nın misillemesinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak ve çok geç olmadan ona bir son vermek için tehlikeli bir kozmik arayışa çıkarlar.

https://www.imdb.com/title/tt10648342/?ref_=ttls_li_tt

The Batman

Başrollerinde Robert Pattinson, Colin Farrell, Paul Dano ve Zoe Kravitz gibi isimlerin yer bulduğu The Batman filmi, 2022 yılının süper kahraman filmleri arasında karşımıza iddialı olarak çıkıyor. DC comics evreninin bir karakteri olan The Batman, Amerika Birleşik Devletleri ve DC tarafından üretilen film Warner Bros. Pictures tarafından çekildi. Yönetmenliği Peter Craig ve senaryosu Matt Reeves'e ait The Batman filminde acımasız bir katil arkasında gizemli ipuçları bıraktığında, Batman, Gotham City'nin yeraltı dünyasını keşfeder. Yeni bağlantılar kurmalı, suçluyu belirlemeli ve kanıtların ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte, şehri uzun süredir rahatsız eden gücün kötüye kullanılmasına ve yolsuzluğa adaleti getirmelidir.

https://www.imdb.com/title/tt1877830/?ref_=ttls_li_tt

Samaritan

2022 yılının başka bir süper kahraman filmi ise Samaritan olarak karşımıza çıkıyor. On üç yaşındaki Sam Cleary, esrarengiz ve münzevi komşusu Bay Smith'in gerçekten gözlerden uzak saklanan bir efsane olduğunu düşünmektedir. Yirmi yıl önce, Granite City'nin insanüstü kanun adamı Samaritan, Nemesis ile şiddetli bir depo kavgasının ardından ölü ilan edildi. Sam de dahil olmak üzere şehirdeki insanların çoğu, Samaritianlı'nın yangında öldüğünü düşünse de durum böyle değildir. Sam, suç artışını ve şehirdeki yaklaşan kargaşayı durdurmak için komşusunu saklandığı yerden çıkmaya ikna etmeye karar verir.

https://www.imdb.com/title/tt5500218/?ref_=ttls_li_tt

Sherlock Holmes 3

Sherlock Holmes'un üçüncü seri filmi henüz kesinleşmemiş olsa da çoğu seveni tarafından süper kahraman olarak görülüyor ve bu yüzden biz de bu 2022 süper kahraman filmleri listemizde ünlü dedektife de yer vermek istedik. Sherlock Holmes, İngiliz yazar Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan kurgusal bir dedektiftir. Hikayelerde kendisinden "danışman bir dedektif" olarak bahseden Holmes, İskoçya da dahil olmak üzere çok çeşitli müvekkilleri için davaları araştırırken kullandığı fantastikle sınırlanan gözlem, tümdengelim, adli bilim ve mantıksal akıl yürütme konusundaki uzmanlığıyla adeta bir süper kahraman edasıyla bütün davaları çözmesiyle ün salmış bir karakterdir.

https://www.imdb.com/title/tt2094116/