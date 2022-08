2022 Yılının En İyi 5 Animasyon Filmi

Animasyon film türündeki yapımlar artık kendilerini oldukça geliştirmişlerdir. Animasyon yapımları artık her yaştaki insanlara hitap etmektedirler.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte animasyon filmleri de oldukça büyük bir gelişim göstermişlerdir. Her sene yüzlerce animasyon yapımı piyasaya sunulmaktadır ve bunların birkaçı her zaman çok beğenilip isimlerini dünya çapında duyurmaktadırlar. Her zaman her yerde rahat bir şekilde izleyebileceğimiz filmler yüksek kaliteli bir şekilde yerlerini almaktadırlar. Animasyon filmleri en iyi kalitede izleyebileceğiniz film izleme özellikleri artık herkesin kolayca erişebileceği şekilde sitelerde yer almaktadır.

Işıkyılı - Lightyear (2022)

Hepimizin Oyuncak hikayesi yapımından tanıdığı Buzz Işıkyılı bu sefer tamamen kendisine ait bir öykü ile karşımıza çıkmakta. Hd film izle Bildiğimiz üzere bir oyuncak olan Buzz bir astronottur. Buzz bir koruyucudur. Çok önemli bir maceraya atılacak olan Buzz'a bu sefer eşlik edecek olan kişiler vardır. Bunlardan ikisi asker olan ve oldukça hırslı kişiliklere sahip olan Izzy, Mo, Darby ile birlikte yine Buzz'ın arkadaşı olan robot Sox'tur. Bu ekip galaksiler arasında gerçekleşecek olan karmaşık bir maceraya atılacaklardır. Birbirinden farklı kişiliklere sahip üyelerle dolu bu ekip çok zorlu görevlerle karşılaşacaklardır.

https://www.imdb.com/title/tt10298810/?ref_=adv_li_tt

Luck (2022)

Sam'in hayatı şanssızlıklarla doludur. Kızın yaşadığı hayatında sürekli bir şanssızlık geliyordur başına. Bunlar kimine çok basit şeyler olarak gelse de Sam bu durumdan hiç de memnun değildir. Ama bir gün bu durum tam tersine döner. Sam bir şans parası bulur ve bunun ardından Sam'in hayatı tamamen bambaşka bir hal alır. Ama talihsiz Sam'in peşini tabii ki şanssızlığı bırakmaz. Sam bulduğu bu şans parasını yanlışlıkla tuvalete düşürür. Sam buna çok üzülür ama yapabileceği bir şey de yoktur. Bu olayın hemen ardından Sam bir kara kedi ile karşılaşır. Şöyle bir şey vardır ki bu kara kedi konuşabiliyordur.

https://www.imdb.com/title/tt7214954/?ref_=adv_li_tt

DC Süper Evciller Takımı - DC League of Super-Pets (2022)

Dünyada bir sürü süper kahraman yer almaktadır. Bu süper kahramanlar herkes tarafından tabii ki sevilmektedirler. Çünkü süper kahramanlarsız bir dünya gerçekten kötü bir yer olurdu. Peki hayatlarını dünyayı ve insanları korumaya adamış olan bu süper kahramanların evcil hayvanları neler yapıyor dersiniz? Tabii ki onlarda kahramanlık yapıyorlar. Filmde izlediğimiz evcil hayvanlar arasında Superman'in köpeği Krypto, Batman'in tazısı Ace, Wonder Woman'ın kangurusu Jumpa ve çok daha fazlasını izliyoruz. Evcil hayvan kahramanlarda dünyanın iyiliği için görev üstündedirler. Peki evcil hayvanlarda sahipleri gibi kurtarma işlerinde başarılı olabilecekler mi?

https://www.imdb.com/title/tt8912936/?ref_=adv_li_tt

Kim Demiş Kötüyüz Diye? - The Bad Guys (2022)

Yankesici Bay Kurt'un yönettiği bir suç çetesi vardır. Bu ekip birlikte hiç de hoş işler yapmıyorlardır. Yankesici Bay Kurt ile birlikte ekipte yer alan isimler arasında hiçbir kasanın elinden kurtulamadığı kasa hırsızı Bay Yılan, kılık değiştirmede kendisinden daha iyisi olmayan Bay Köpek Balığı, sinirlerine hâkim olmakta oldukça zorlanan Bay Piranha ve ağzına geleni söylemekten hiçbir zaman çekinmeyen Bayan Tarantula vardır. Bu ekip bir araya geldiğinde onlara sekiz bacakta deniliyordur. Bu suçlular sonunda bir gün yakalanıp hapse tıkılmışlardır. Lakin hapiste geçirecekleri süre çok olmayacaktır. Çünkü ekip kaçmayı planlıyordur.

https://www.imdb.com/title/tt8115900/?ref_=adv_li_tt

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (2022)

2022'ye damgasını vuran animasyon yapımları arasında yer alan Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles herkesin bildiği ve sevdiği Ninja Kaplumbağaların bambaşka bir macerasına götürüyor bizleri. Birbirinden iyi ve güçlü yeteneklere sahip olan Raphael, Michelangelo, Leonardo ve Donatello kardeşler yine aksiyonun içine hızlı bir şekilde giriş yapıyorlar. Kaplumbağa kardeşlerin deneyimsiz oldukları bu sefer davranışlarında dolayı hemen anlaşılıyor. Kardeşlerin bu deneyimsizlikleri bizleri aynı zamanda eğlenceli bir komedinin de içine sürüklüyor. Kardeşlerin bu sefer atıldıkları macera göründüğü gibi de kolay değil. Ninja kaplumbağaları büyük riskler bekliyor.

https://www.imdb.com/title/tt9784708/?ref_=adv_li_tt .