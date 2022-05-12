2022 Uzman öğretmenlik sınav ve eğitim takvimi | 2022 Uzman öğretmen sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? soruları şu sıralar binlerce öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere uzman ve başöğretmenlik hakları tanınacak ve maaşlarında iyileştirme yapılacak. Öğretmenler 2022 yılında uzman öğretmenlik sınavlarının başlamasını dört gözle beklerken Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Özer'den de uzman öğretmen sınavı ve başöğretmenlik sınavlarına dair açıklama geldi.

2022 Uzman öğretmenlik sınav ve eğitim takvimi | 2022 Uzman öğretmen sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? soruları şu sıralar binlerce öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere uzman ve başöğretmenlik hakları tanınacak ve maaşlarında iyileştirme yapılacak. Öğretmenler 2022 yılında uzman öğretmenlik sınavlarının başlamasını dört gözle beklerken Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Özer'den de uzman öğretmen sınavı ve başöğretmenlik sınavlarına dair açıklama geldi.

Yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sisteminin detayları belli oldu. Öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerinin ve sınavlarının başlaması dört gözle beklenirken "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

2022 Uzman öğretmenlik sınav ve eğitim takvimi

Öğretmenlerin merakla beklediği uzman öğretmen ve başöpretmen sınavlarının yılda 1 kez yapılacağı belirlendi. Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az 6 ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Duyuruda, sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilecek. Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

2022 Uzman öğretmen sınavı ne zaman?

Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavlarının 2022'de yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. Özer açıklamasında "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız. 2022 yılı bitmeden süreci nihayetlendireceğiz ve inşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman ve başöğretmenlerimizin olduğu, sürekli kişisel gelişimin mesleki gelişimin tartışıldığı, iyi uygulamaların konuşulduğu bir eğitim ekosistemi oluşturulmasıyla ilgili çok önemli bir süreç başlamış olacak." dedi.

Uzman öğretmen şartları neler?

Uzman öğretmenliğe, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler başvuru yapabilecek. Lisansüstü (Yükseklisans) yapan öğretmenler yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Başöğretmen şartları neler?

Başöğretmenliğe iuzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilecek. Doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşı artacak mı?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan uzman öğretmen ve başöğretmenlerin alcakları maaşda da artış olacak. Buna göre uzman öğretmenler 1000 TL, başöğretmenler ise 2000 TL daha fazla maaş alacak.

Özel okul, kolej ve dershane öğretmenleri uzman öğretmen ve başöğretmen olabilir mi?

Özer bu konuda yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreçlerine bizim resmî okullardaki öğretmenlerimiz değil, diğer özel öğretim kurumlarındaki tüm öğretmenlerimiz de katılabilir, gerekli eğitimlerden sonra sertifika alabilirler. Bu eğitimleri, öğretmenlerimizi desteklemek üzere düzenliyoruz, bu sebeple bu eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak."