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TIMETURK / GENEL / Uzman öğretmen ve baş öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen maaşı 1000 TL ne zaman yatar?

Uzman öğretmen ve baş öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen maaşı 1000 TL ne zaman yatar?

Uzman öğretmen ve baş öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen maaşı 1000 TL ne zaman yatar? Şubat ayında ve Mart ayında uzman öğretmen maaşı artacak mı? Daha önce uzman öğretmenlik ve baş öğretmenli unvanına sahip olan binlerce öğretmen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle kendi maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyor.

3 Saat Önce
2022-02-14 08:27:33
Uzman öğretmen ve baş öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen maaşı 1000 TL ne zaman yatar?

Uzman öğretmen ve baş öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen maaşı 1000 TL ne zaman yatar? Şubat ayında ve Mart ayında uzman öğretmen maaşı artacak mı? Daha önce uzman öğretmenlik ve baş öğretmenli unvanına sahip olan binlerce öğretmen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle kendi maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyor.

Kamuda çalışan ve özel sektörde çalışan öğretmenleri ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile birlikte öğretmenlerin hakları güvence altına alındı ve öğretmenlere kariyer fırsatı sunuldu. Kanunun en temel özelliği aday öğretmenlik, uzman öğretemnlik ve baş öğretmenlik uygylamasının hayata sokulması oldu. Uzman öğretmenlerin maaşında 1000 TL, baş öğretmenlerin maaşında ise 2000 TL artış olacağı ifade edilmişti.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen maaşı arttı mı?

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Daha önce ki yıllarda MEB tarafından yapılan uzman öğretemnlik ve baş öğretmenlik sınavlarına giren ve bu sınavları geçerek uzman öğretmen ve baş öğretemn unvanı alan binlerce kişi maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Geçici Madde 1'de yer alan ifadeler şöyle: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır.

Uzman öğretmen maaşı 1000 TL ne zaman yatar?

Daha önce uzman öğretmen ve baş öğretmen unvanı kazanmış binlerce kişi maaşlarında ne zaman artış olacağını merak ediyor. Bu konu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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