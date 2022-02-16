Uzman öğretmenlik için ücretli öğretmenlik sayılacak mı? Ücretli öğretmen süresi 10 yıllık uzman öğretmen süresi içinde sayılır mı? Öğretmenlerin yıllardır beklediği meslek kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre meslekte 10 yılını dolduran öğretmenler uzman öğretmen olabilecek. Geçmişte MEB bünyesinde ücretli öğretmenlik yapanlar bu sürenin uzman öğretmen olabilmek için aranan 10 yıllık süreye dahil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Öğretmenlik MEslek Kanunu'nu TBMM'den geçmişti, ve nyahet Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte yüzbinlerce öğretmene kariyer fırsatı sağlanmış oldu. Kanun ile birlikte öğretmenlerin alcakları maaşda da artış olacak. Buna göre uzman öğretmenler 1000 TL, başöğretmenler ise 2000 TL daha fazla maaş alacak.

Uzman öğretmenlik için ücretli öğretmenlik sayılacak mı?

Daha önce MEB bünyesinde ücretli öğretmenlik yapan adaylar bu sürenin uzman öğretmenlik için istenen 10 yıllık süreye dahil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ücretli öğretmenliğin uzman öğretmenliğe sayılıp sayılmaaycağı henüz net değil. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde net bir açıklama yapılabilir.

Ücretli öğretmen süresi 10 yıllık uzman öğretmen süresi içinde sayılır mı?

Ücretli öğretmenlik sürelerinni uzman öğretmenliğe sayılıp sayılmayacağı herkes tarafından merak edilirken Bakan Özer'de flaş açıklama geldi. Özer daha önce uzman öğretmen olmaya hak kazanmış olanların uzman öğretmenlik imkanlarından faydalanabileceğini söyledi. Özer açıklamasında "Şu anda bizim eğitim sistemimizde 75 bin 669 uzman öğretmen, 88 başöğretmen var. Kanun'da da ifade edildiği üzere bu uzman öğretmenlerimiz ile başöğretmenlerimiz, Kanun'un vermiş olduğu tüm hakları bugünden itibaren almaya başlayacaklar." dedi.

Öğretmenlik kariyer basamakları

(1) Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;

a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,

b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,

öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

(2) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir.

(3) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.

(4) Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.

(5) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

(7) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.

(8) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.