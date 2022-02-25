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Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ne zaman başlayacak? Uzman Öğretmen sınavı ne zaman 2022?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ne zaman başlayacak? 2022 Uzman Öğretmen sınavı ne zaman yapılacak? sorusu pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Yıllardır beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'den geçtikten kısa süre sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzman öğretmen olma koşullarını taşıyan binlerce öğretmen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamladıktan sonra sınava girecek. Sınavı da geçenler uzman öğretmen olacak. Peki Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı 2022 yılında başlayacak mı?

2 Saat Önce
2022-02-25 18:58:50
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ne zaman başlayacak? Uzman Öğretmen sınavı ne zaman 2022?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ne zaman başlayacak? 2022 Uzman Öğretmen sınavı ne zaman yapılacak? sorusu pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Yıllardır beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'den geçtikten kısa süre sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzman öğretmen olma koşullarını taşıyan binlerce öğretmen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamladıktan sonra sınava girecek. Sınavı da geçenler uzman öğretmen olacak. Peki Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı 2022 yılında başlayacak mı?

Öğretmenleri yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanu üzerinde yapılan çalışmalar sonuçlandı. İlk önce TBMM'den geçen Öğretmenlik Meslek Kanunu daha sonra REsmi Gazete'de yayımlandı. Öğretmenlre kariyer fırsatı sunan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenler uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilecek. Uzman öğretmen ve baş öğretmen unvanı alanların maaşlarında da artış yapılacak.

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair önemli açıklamalarda bulundu. Özer şunları söyledi: "15 Mart'a kadar öğretmen ve paydaşlarımızdan görüş alıp son şeklini verdikten sonra yönetmeliği yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza göndereceğiz. Yönetmelik yayımlandıktan sonra uzman ve başöğretmenlik için eğitim tarihlerini hemen kamuoyu ile paylaşacağız ve süreci başlatacağız."

Uzman Öğretmen sınavı ne zaman 2022

Uzman öğretmenlik sıanvının ne zaman yapılacağına dair henüz bir plan belirlenmedi. İlerleyen zamanlarda uzman öğretmen ve baş öğretmenlikl sınav tarihleri de MEB tarafından açıklanacak.

Özel okul öğretmenleri de uzman öğretmen ve baş öretmen olabilecek mi?

Bakan Özer, yönetmelik taslağında meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere 180 saatlik, uzmanlıkta 10 yılını dolduranlara da 240 saatlik bir kurs verilmesi ve böylece uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçiş sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreçlerine bizim resmî okullardaki öğretmenlerimiz değil, diğer özel öğretim kurumlarındaki tüm öğretmenlerimiz de katılabilir, gerekli eğitimlerden sonra sertifika alabilirler. Bu eğitimleri, öğretmenlerimizi desteklemek üzere düzenliyoruz, bu sebeple bu eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak. Sınavlar da uzman öğretmenlikteki minimum 180 saat, başöğretmenlikteki minimum 240 saatlik eğitimin içeriğinden olacak. Dolayısıyla sınavla ilgili kaygılanacak bir durum da söz konusu değil. Zaten yüksek lisansını yapmış ve 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, uzman öğretmenlikle ilgili yapılacak olan sınavdan muaf olacaklar, diğer taraftan doktorasını yapmış olan öğretmenlerimiz de uzman öğretmenler için yapılacak sınavdan muaf olmuş olacaklar.

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