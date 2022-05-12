Uzman öğretmen sınavı ne zaman? 2022'de uzman öğretmen sınavı yapılacak mı? Uzman öğretmenlik sınav başvurusu ne zaman başlayacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer fırsatı tanınacak. Öğretmenlik Kariyer Basamağı Yönetmeliği 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Binlerce öğretmen uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı ile hem maaşlarında artış sağlayacak hem de her unvan için ayrı ayrı bir derece alacak. MEB kadrosunda 10 yıldan fazla öğretmenlik yapanlar merakla uzman öğretmenlik sınavının yapılmasını bekliyor. Peki 2022'de uzman öğretmen sınavı ne zaman yapılacak?

Uzman öğretmen sınavı ne zaman? 2022'de uzman öğretmen sınavı yapılacak mı? Uzman öğretmenlik sınav başvurusu ne zaman başlayacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer fırsatı tanınacak. Öğretmenlik Kariyer Basamağı Yönetmeliği 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Binlerce öğretmen uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı ile hem maaşlarında artış sağlayacak hem de her unvan için ayrı ayrı bir derece alacak. MEB kadrosunda 10 yıldan fazla öğretmenlik yapanlar merakla uzman öğretmenlik sınavının yapılmasını bekliyor. Peki 2022'de uzman öğretmen sınavı ne zaman yapılacak?

Öğretmenlerin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlere kazandırdığı en büyük faydalardan biri de öğretmenlere kariyer fırsatı tanınması. Öğretmenler yeni sistemde aday öğretmen,uzman öğretmen ve başöğretmen olarak sınıflandırılacak. Uzman öğretmen ve başöğretmen olmak için gerekli sınavları geçmiş olmak gerekiyor. Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavlarına girmek isteyen adaylar başvuruların ne zaman başlaaycağını merak ediyor.

Uzman öğretmen sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları belli koşulları sağlayanlar için açılacak. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen sınavlar yılda bir defa yapılacak. Unvan verilen öğretmenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı bir derece verilecek.

2022'de uzman öğretmen sınavı yapılacak mı?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne dair önemli açıklamalarda bulundu. Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavlarının ne zaman yapılacağı sorusuna da yanıt veren Özer şunları söyledi "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız. 2022 yılı bitmeden süreci nihayetlendireceğiz ve inşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman ve başöğretmenlerimizin olduğu, sürekli kişisel gelişimin mesleki gelişimin tartışıldığı, iyi uygulamaların konuşulduğu bir eğitim ekosistemi oluşturulmasıyla ilgili çok önemli bir süreç başlamış olacak."

Kimler uzman öğretmen olur?

Öğretmenlik mesleğini yapan ve 10 yılı dolduranlar uzman öğretmen olabilecek. Uzman öğretmenlik eğitimi ve sınavını geçenler uzman öğretmen unvanına hak kazanacak. Yüksek lisans yapmış olan öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak.

Uzman öğretmen maaş artışı 2022

Uzman öğretmen olmaya hak kazananlar yada uzman öğretmenlik unavanını daha önceden alanların maaşlarında 1000 TL artış sağlanacak. Buna göre Ortalama 7.500 TL net maaş alan bir öğretmenin eline 1000 TL artışla 8500 TL maaş geçmiş olacak. Ayrıca uzman öğretmenler şartları taşımaları halinde baş öğretmen olmak içinde başvuru yapabilecek.

Uzman öğretmenlik için ücretli öğretmenlik sayılacak mı?

Daha önce MEB bünyesinde ücretli öğretmenlik yapan adaylar bu sürenin uzman öğretmenlik için istenen 10 yıllık süreye dahil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ücretli öğretmenliğin uzman öğretmenliğe sayılıp sayılmaaycağı henüz net değil. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde net bir açıklama yapılabilir.