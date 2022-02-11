2022 TYT sınav süresi ne kadar kaç dakika? 2022 AYT-TYT sınav süresi arttı mı? Kaç dakika artırıldı? ÖSYM'den YKS'ye girecek olan milyonlarca adayı sevindirecek bir karar geldi. Alınan karar doğrultusunda YKS barajı uygulaması kaldırıldı. Adaylar tercih yaparken baraj uygulamasına takılmayacak. Ayrıca TYT sınav süresinde de değişiklik yapıldı. Peki 2022 TYT sınavı ne kadar oldu?

2022 TYT sınav süresi ne kadar kaç dakika? 2022 AYT-TYT sınav süresi arttı mı? Kaç dakika artırıldı? ÖSYM'den YKS'ye girecek olan milyonlarca adayı sevindirecek bir karar geldi. Alınan karar doğrultusunda YKS barajı uygulaması kaldırıldı. Adaylar tercih yaparken baraj uygulamasına takılmayacak. Ayrıca TYT sınav süresinde de değişiklik yapıldı. Peki 2022 TYT sınavı ne kadar oldu?

2022 YKS sınavına milyonlarca aday katılacak. Hayalindeki bölümü ve üniversiteyi kazanmak için çalışan adayları sevindiren açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM üniversite tercihi baraj puanı uygulamasını kaldırdığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından YKS sınav süresinde de değişikliğe gidildiği öğrenildi.

2022 TYT sınav süresi ne kadar kaç dakika?

Milyonlarca aday ilk önce Temel Yeterlilik Testinine (TYT) girecek. Adayla TYT'nin süresini az olduğunu ve artırılması gerektiğini belirtiyodu. ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. ÖSYM TYT'de 135 dakika olan sınav süresinin uzatıldığını duyurdu. Sınav 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı.

2022 AYT-TYT sınav süresi arttı mı?

2022 YKS sınavında TYT sınav süresi uzatıldı. 30 dakika eklenen sınav 165 dakikaya çıkartıldı. Ancak AYT'nin süresinde değişiklik olmad.

2022 YKS sınavı ne zaman?

2022 yılında yapılacak YKS sınavı 18 Haziran 20 Haziran tarihleri arasında olacak. YKS sonuçları da 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İşte YKS oturumları tarihleri;

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022

2022 TYT konuları neler?

AYT'den önce girilmesi gereken TYT sınavı da bir çok öğrencinin korkulu rüyası. YKS'nin ilk aşaması olarak tanımlanan TYT'de adaylara lise 1 ve 2. sınıf dersleri ve konularından sorular sorulmaktadır. TYT'yi geçen adaylar AYT sınavına girmeye hak kazanıyor. TYT YKS'nin birinci oturumudur.

YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

YKS başvurusu başladı mı?

YKS başvurularıi 11 Şubat tarihinde başladı. YKS başvurusu ÖSYM üzerinden yapılabilecek. YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.