YKS'de baraj kalktı mı? AYT-TYT baraj puanı kaldırıldı mı? YKS'ye giren herkes tercih yapacak mı? Milyonlarca kişi YKS sınavına girmek için hazırlanıyordu. Hatırlanacağı üzere AYT ve TYT baraj puanı geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile düşürülmüştü. Son dakika bilgisine göre YKS-AYT ve TYT baraj puanı kaldırıldı.

YKS'de baraj kalktı mı? AYT-TYT baraj puanı kaldırıldı mı? YKS'ye giren herkes tercih yapacak mı? Milyonlarca kişi YKS sınavına girmek için hazırlanıyordu. Hatırlanacağı üzere AYT ve TYT baraj puanı geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile düşürülmüştü. Son dakika bilgisine göre YKS-AYT ve TYT baraj puanı kaldırıldı.

YKS'de baraj kalktı mı?

2022 YKS sınavından itibaren lisans ve ön lisans tercihte 150 ve 180 olan baraj puanlar kaldırıldı.

Geçen sene YKS'ye kaç kişi katıldı?

2021 yılında 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890'ının sınavı geçerli sayılmıştı.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir.[7] Sınavın süresi 135 dakikadır.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[7] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.