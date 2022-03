2022 Oscar kazananlar listesi | Oscar'ı kimler aldı? Hangi film Oscar ödülü aldı? En iyi film ve oyuncu ödülünü kim kazandı? Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar bu yıl 94. kez sahiplerini buldu. Yıllar sonra ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenlerde bir skandal da yaşandı. King Richard'daki rolüyle 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü kazanan Will Smith ödülünü almak üzere sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a yumruk attı. İşte 2022 Oscar ödülünü kazanan oyuncular ve filmler...

2022 Oscar kazananlar listesi | Oscar'ı kimler aldı? Hangi film Oscar ödülü aldı? En iyi film ve oyuncu ödülünü kim kazandı? Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar bu yıl 94. kez sahiplerini buldu. Yıllar sonra ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenlerde bir skandal da yaşandı. King Richard'daki rolüyle 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü kazanan Will Smith ödülünü almak üzere sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a yumruk attı. İşte 2022 Oscar ödülünü kazanan oyuncular ve filmler...

2022 yılında 94. kez verilen Oscar ödülleri 28 Mart gecesi sahiplerini buldu. Yıllar sonra ilk defa seyircili olarak sunulan 2022 Oscar ödül törenine ilgi oldukça fazlaydı. Dünyanın her ülkesindecanlı yayınlanan törenleri Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes sundu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törende sinema dünyasının en iyileri ödüllendirildi. Törende herkesi şaşırtan bir olay da yaşandı. King Richard'daki rolüyle Will Smith 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü kazandı. Sahneye çıkan Will Smith komedyen Chris Rock'a yumruk attı. Olayın mizansen mi yoksa bir hesaplaşmadan mı kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.

EN İYİ FİLM OSCAR ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

2022 Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü otoriteler tarafından sürpriz olarak görülmeyen CODA filmi kazandı. CODA filmi ailenin hepsi işitme engelli olan ve sadece kendisi duyabilen genç bir kadının müzik tutkusunun peşinden gitmesini anlatıyor.

OSCAR'I KİMLER ALDI?

EN İYİ FİLM: CODA

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Will Smith - King Richard

EN İYİ YÖNETMEN: Jane Campion - The Power of the Dog

EN İYİ KADIN OYUNCU: Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM: Drive My Car

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Ariana DeBose - West Side Story

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Troy Kotsur - CODA

EN İYİ UYARLAMA SENARYO: CODA

EN İYİ ANİMASYON: Encanto

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Dune - Greig Fraser

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO: Belfast - Kenneth Branagh

EN İYİ KISA FİLM: The Long Goodbye - Aneil Karia ve Riz Ahmed

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ: The Windshield Wiper - Alberto Mielgo ve Leo Sanchez

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI: Cruella - Jenny Beavan

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ: Dune - Hans Zimmer

EN İYİ KURGU: Dune- Joe Walker

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ: The Eyes of Tammy Faye - Linda Dowds, Stephanie Ingram ve Justin Raleigh

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI: “No Time to Die” - No Time to Die

EN İYİ BELGESEL: Summer of Soul

EN İYİ GÖRSEL EFEKT: Dune

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI: Dune - Patrice Vermette ve Zsuzsanna Sipos

OSCAR NEDİR?

Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir. Ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından yılda bir kez verilir. Akademi üyelerinin oylarıyla verilen ödüller, sinema dünyasında uluslararası bir başarı göstergesi olarak kabul edilir. Ödül kazananlara verilen heykelciğin resmi adı "Akademi Liyakat Ödülü" (Academy Award of Merit) olmasına rağmen heykelcik çoğu zaman "Oscar" lakabıyla anılır. Heykelcik, art deco üslubunda tasvir edilmiş bir şövalyedir.

1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ödüller, yılda bir kez ve çoğunlukla şubat ayında düzenlenen törenle dağıtılır.

Akademi'nin yaklaşık 6.000 sinema profesyonelinden oluşan üye listesi gizli tutulur. Üyelerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunsa da şartları karşılayan diğer ülke vatandaşları da Akademi'ye üye olabilir.

93. Akademi Ödülleri töreni 9 Şubat 2020'de Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmiştir.