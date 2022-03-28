DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bisikletçiler sağlıklı yaşam için Gürsu'da pedal bastı
Özgür Demirtaş, Savcı Sayan'ın 'Ramazan'da 2 kilo et dağıtacağım' açıklamasından rahatsız oldu
Libya'da savaş kalıntıları 2 çocuğu hayattan kopardı
Will Smith tokat videosu izle | Will Simit Oscar ödülünde neden tokat attı? Chris Rock'a tokat anı video izle
Ali Haydar Bozkurt kimdir? Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkan yardımıcısı Ali Haydar Bozkurt ne iş yapıyor?
Merkez Bankası duyurdu: Yeni 5 TL tedavüle giriyor
İsrail Başbakanı Kovid-19'a yakalandı
Will Smith, Chris Rock'a neden tokat attı? Will Smith sunucuya neden vurdu? Yumruk sebebi ne? Oscar ödülleri tokat olayı nedir?
Rusya'nın komşusu Norveç'te dikkat çeken büyük tatbikat
Çernobil’de 600 saatlik mesai sona erdi
2022 Oscar kazananlar listesi | Oscar'ı kimler aldı? Hangi film Oscar ödülü aldı? En iyi film ve oyuncu ödülünü kim kazandı?
'Ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye'
'Kendinizi rezil ettiniz, Erbakan’a dokunmayın bari!'
Google ve Apple'dan Rusya’ya bir darbe daha
Mayın, asgari ücret, müzakereler… Kritik toplantı bugün!

TIMETURK / GÜNDEM / 'Ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye'

'Ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye'

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasını değerlendiren TBMM Başkanı Şentop, 'Çok isabetli bir karar. Olması gereken şey bu. Çünkü takip ediyoruz; sürecin başından beri gerek Ukrayna gerek Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye' dedi.

1 Saat Önce
2022-03-28 09:04:56
'Ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasının çok isabetli bir karar olduğunu belirterek, "Olması gereken şey bu. Çünkü takip ediyoruz; sürecin başından beri gerek Ukrayna gerek Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye." dedi.

Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği Lübliyana'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Şentop, şunları kaydetti:

"Çok isabetli bir karar. Olması gereken şey bu. Çünkü takip ediyoruz; sürecin başından beri gerek Ukrayna gerek Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye. Şüphesiz bunu herkes temenni ediyor. Bölgemizde, dünyada, bütün siyasetçiler, devlet adamları, insanlar bir an önce ateşkes olsun diye temenni ediyor. Ama bunu gerçekleştirebilmek için iki tarafla birlikte görüşebilmek, tarafları buna ikna edebilmek, bir araya getirebilmek önemli. Cumhurbaşkanı'mız sürecin başından beri bunun için çok yoğun gayret gösteriyor. "

Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu anlamdaki ziyaretlerine de dikkati çekerek, "Böyle bir müzakerenin zemini, zihinsel zemini hazırdı. Olması gereken de buydu. İsabetli olur. Bizim arzumuz; ille de Türkiye'de olsun meselesi değil, mesele bir an önce ateşkesin gerçek manada sağlanması. İnşallah Türkiye'de yapılacak toplantı buna vesile olur." diye konuştu.

-"Rusya-Ukrayna arasındaki bir mesele olmaktan çıktı"

Dünyadaki birçok uluslararası toplantının bir numaralı gündeminin Ukrayna'da yaşananlar olduğunu anımsatan Şentop, "Bu sadece Rusya-Ukrayna arasındaki bir mesele olmaktan çıktı, başta bölgemiz olmak üzere daha genel anlamda dünya barışını tehdit eden bir meseleye dönüştü. Ortada büyük bir risk var. Dolayısıyla bütün toplantıların gündem maddelerinden birisi hatta birincisi, en baştaki bu olacak. Ben geçen hafta ve ondan önceki hafta meclis başkanlarıyla, bilhassa Ukrayna'ya yakın çevredeki meclis başkanlarıyla görüştüm." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile Polonya, Romanya, Slovenya Ulusal Meclis başkanlarıyla görüştüğünü hatırlatarak, "Bunlarla yaptığımız temaslarda da herkesin arzusu bir an önce ateşkes. Ama bunu sözde bırakmayıp gerçekleştirecek bir zemini kurabilmek lazım." dedi.

Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nda görüşülecek konuların başında, "Rusya-Ukrayna" konusunun geleceğine de dikkati çekti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş