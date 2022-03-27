Oscar adayları 2022 | En iyi film dalında oscar adayı filmler hangileri? Oscar ödülünü hangi film ve oyuncu kazandı?
Oscar adayları 2022 | En iyi film dalında oscar adayı filmler hangileri? Oscar ödülünü hangi film ve oyuncu kazandı? Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin 2022 adayları geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Pandemi sonrası canlanan sinema sektörü 2022 yılında gişe rakamlarını artırdı. Yeni film sayısında da artış yaşanan bu dönemde Oscar ödülünü kimlerin kaldıracağı merakla bekleniyor. 2022 Oscar Ödülleri 27 Mart'ta saat 23.55'te başlayacak. İşte Oscara aday olan filmler ve oyuncular...
2022-03-27 15:31:17
Oscar adayları 2022 | En iyi film dalında oscar adayı filmler hangileri? Oscar ödülünü hangi film ve oyuncu kazandı? Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin 2022 adayları geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Pandemi sonrası canlanan sinema sektörü 2022 yılında gişe rakamlarını artırdı. Yeni film sayısında da artış yaşanan bu dönemde Oscar ödülünü kimlerin kaldıracağı merakla bekleniyor. 2022 Oscar Ödülleri 27 Mart'ta saat 23.55'te başlayacak. İşte Oscara aday olan filmler ve oyuncular...
Oscar Ödülleri 27 Mart Pazar gecesi sahiplerini buluyor. 94. kez verilecek olan sinema dünyasının en prestijli ödülünü alabilmek için onlarca film ve oyuncu yarışacak. Jüri tarafından belirlenecek olan en iyi filmin hangisi olacağı merakla bekleniyor. The Power of The Dog filmi 12 dalda, Dune filmi ise 10 dalda Oscara aday gösteriliyor.
Oscar adayları 2022
Holywood'un en büyük yıldızları Pazar günü düzenlenecek Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı halıda yürüyecek. Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verilecek. "The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday oldu.
Oscar 2022 töreni hangi kanalda saat kaçta başlayacak?
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek 94. Oscar Ödül Töreni, canlı yayınla TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşacak. "Oscar'a Doğru" özel yayını ile 27 Mart'ta 23.55'te başlayacak yayın, ödül töreniyle devam edecek. Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla izleyiciye aktarılacak.
2022 Oscar ödülünü hangi film ve oyuncu kazandı?
2022 Oscar ödülünü kazanan film ve oyuncuların hangileri olduğu 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece belli olacak.
En iyi film dalında oscar adayı filmler hangileri?
Belfast
Coda
Don't Look Up
Drive My Car
Dune
King Richard
Licorice Pizza
Nightmare Alley
The Power of the Dog
West Side Story
En iyi yönetmen dalında Oscar adayı hangileri?
Kenneth Branagh, Belfast
Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car
Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza
Jane Campion, The Power of the Dog
Steven Spielberg, West Side Story
En iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a adaylar
Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye
Olivia Colman, The Lost Daughter
Penelope Cruz, Parallel Mothers
Nicole Kidman, Being the Ricardos
Kristen Stewart, Spencer
En iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a adaylar
Javier Bardem, Being the Ricardos
Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog
Andrew Garfield, Tick Tick Boom
Will Smith, King Richard
Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth
En iyi yardımcı kadın Oscar adaylarları
Jessie Buckley, The Lost Daughter
Ariana DeBose, West Side Story
Judi Dench, Belfast
Kirsten Dunst, The Power of the Dog
Aunjanue Lewis, King Richard
En iyi yardımcı erkek Oscar adaylarları
Ciarán Hinds, Belfast
Troy Kotsur, Coda
Jesse Plemmons, The Power of the Dog
JK Simmons, Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog .
YORUMLAR (0)