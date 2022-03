Oscar adayları 2022 | En iyi film dalında oscar adayı filmler hangileri? Oscar ödülünü hangi film ve oyuncu kazandı? Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin 2022 adayları geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Pandemi sonrası canlanan sinema sektörü 2022 yılında gişe rakamlarını artırdı. Yeni film sayısında da artış yaşanan bu dönemde Oscar ödülünü kimlerin kaldıracağı merakla bekleniyor. 2022 Oscar Ödülleri 27 Mart'ta saat 23.55'te başlayacak. İşte Oscara aday olan filmler ve oyuncular...

Oscar adayları 2022 | En iyi film dalında oscar adayı filmler hangileri? Oscar ödülünü hangi film ve oyuncu kazandı? Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin 2022 adayları geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Pandemi sonrası canlanan sinema sektörü 2022 yılında gişe rakamlarını artırdı. Yeni film sayısında da artış yaşanan bu dönemde Oscar ödülünü kimlerin kaldıracağı merakla bekleniyor. 2022 Oscar Ödülleri 27 Mart'ta saat 23.55'te başlayacak. İşte Oscara aday olan filmler ve oyuncular...

Oscar Ödülleri 27 Mart Pazar gecesi sahiplerini buluyor. 94. kez verilecek olan sinema dünyasının en prestijli ödülünü alabilmek için onlarca film ve oyuncu yarışacak. Jüri tarafından belirlenecek olan en iyi filmin hangisi olacağı merakla bekleniyor. The Power of The Dog filmi 12 dalda, Dune filmi ise 10 dalda Oscara aday gösteriliyor.

Oscar adayları 2022

Holywood'un en büyük yıldızları Pazar günü düzenlenecek Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı halıda yürüyecek. Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verilecek. "The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday oldu.

Oscar 2022 töreni hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek 94. Oscar Ödül Töreni, canlı yayınla TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşacak. "Oscar'a Doğru" özel yayını ile 27 Mart'ta 23.55'te başlayacak yayın, ödül töreniyle devam edecek. Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla izleyiciye aktarılacak.

2022 Oscar ödülünü hangi film ve oyuncu kazandı?

2022 Oscar ödülünü kazanan film ve oyuncuların hangileri olduğu 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece belli olacak.

En iyi film dalında oscar adayı filmler hangileri?

Belfast

Coda

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

En iyi yönetmen dalında Oscar adayı hangileri?

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

En iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a adaylar

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penelope Cruz, Parallel Mothers

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

En iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a adaylar

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick Tick Boom

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

En iyi yardımcı kadın Oscar adaylarları

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Lewis, King Richard

En iyi yardımcı erkek Oscar adaylarları

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, Coda

Jesse Plemmons, The Power of the Dog

JK Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog .