2022'nin Soluksuz Bir Şekilde İzleyebileceğiniz 5 Macera Filmi

Adam Reed 13 yaşında bir çocuktur. Adam'ın babası bundan tam 1 yıl önce hayatını kaybetmiştir. Adam olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala bunu atlatamamıştır ve yas tutuyordur. Küçük Adam bir gün yine yas içindeyken evinin garajına gider. Adam bu sırada garajlarında saklanan birini bulur. Adam'ın bulduğu kişi bir pilottur ve adam aynı zamanda yaralıdır da. Adam pilotun kim olduğunu bilmiyordur. Pilot, Adam'a gelecekten geldiğini söyler ve kendisinin gelecekteki hali olduğunu söyler. Adam buna başta inanmaz. Adam'ın gelecekteki hali oldukça tehlikeli bir yolculuk yapıp gizli bir göreve çıkmıştır. Bu oldukça riskli bir görev olmuştur kendisi için…

https://www.imdb.com/title/tt2463208/?ref_=adv_li_tt

Prey (2022)

Bundan tam 300 yıl öncesine gidiyoruz Prey filminde. Bir genç kız olan Naru çok yetenekli bir savaşçıdır. Naru'nun sıradan bir yaşam hikayesi olmamıştır. Naru, Great Plains'de yer alan efsanevi yeteneklere sahip olan avcılarla birlikte büyümüştür. Bu kadar yetenekli insanlarla birlikte büyüdüğü içinde kendisi de bu avcılar gibi yetenekli olmuştur. Naru'nun yaşadığı kabile bir gün birtakım dış etkenler tarafından tehdit edilmeye başlar. Naru bu durum karşısında kayıtsız kalmaz ve kabilesini korumak için harekete geçer. Naru'nun savaşması gereken kişiler oldukça gelişmiş teknolojiye sahip kişilerdir. Bu yüzden Naru'nun üstün bir gayret göstermesi gerekmektedir.

https://www.imdb.com/title/tt11866324/?ref_=adv_li_tt

Everything Everywhere All at Once (2022)

Evelyn Wang'in baş ettiği çok fazla sorunu vardır. Genç kadın işinde sıkıntı yaşıyordur. Ama yine de yapacak başka bir şeyi olmadığı için bir çare işine devam ediyordur. Bunun dışında Evelyn kocası ile de belli başlı sıkıntılar yaşıyordur. Tüm bunların yanında Evelyn kızının ve babasının sorunları ile de uğraşıyordur. Genç kadın tüm bunları yaparken oldukça zorlanıyordur. Evelyn daha başka şeylerle uğraşırken sonunda hayatını sıkıcı ve boğucu rayından çıkaracak bir şeyle karşılaşır. Evelyn bir paralel gerçekliğe doğru yol alan bir delik bulur. Evelyn bu keşfi ile bambaşka bir dünyaya atılır.

https://www.imdb.com/title/tt6710474/?ref_=adv_li_tt

Nil'de Ölüm - Death on the Nile (2022)

Linnet Doyle yeni evlenmiş bir kadındır. Kadın yeni kocası ile birlikte balayına çıkacaktır. Sonunda yola çıkacak olan çift balaylarını Nil Nehri'nde geçireceklerdir. Çift bir gemide lüks bir yolculuk yapacaklardır. Yolculuk başlar. Her şey kusursuz ilerliyordur. Lakin yolculuk sırasında Linnet korkunç bir şekilde öldürülür. Kadını kim neden öldürmüştür kimse anlamaz. Balayındaki bir çifte karşı kim neden nefret beslesin ki? Olayın araştırmalarına hemen başlanır. Kadını kimin öldürdüğü bir an önce ortaya çıkarılmak istenir. Şans bu ki cinayetin işlendiği gemide işinde iyi olan dedektif Hercule Poirot'da yer almaktadır. Dedektif Hercule Poirot tatildeyken bir anda bu cinayeti çözmesi için görevlendirilir.

https://www.imdb.com/title/tt7657566/?ref_=adv_li_tt

Morbius (2022)

Marvel evreninin yepyeni kahramanı olan Morbius farklı bir evrenle tanıştırıyor bizleri. Morbius'un tedavisi henüz bulunmamış bir kan hastalığı vardır. Morbius bu hastalığın tedavisi için her yöntemi denemiştir. Sonunda ise deneysel tedavilere başlamaya karar vermiştir. Morbius, hastalığının üstesinden elektroşok terapisi ile birlikte yarasalar ile gelmeye çalışmıştır. Lakin bu yöntemler Morbius'un istediği şekilde ilerlememiştir. Tedaviler sırasında bir şeyler ters gitmiştir ve bunun ardından Morbius bir vampire dönüşmüştür. Bu durum Morbius'un hayatındaki her şeyi bir anda tamamen değiştirmiştir. Morbius artık hastalığının da ötesinde hayatta kalmaya çalışacaktır. Bunu yapmaya çalışırken de genç adam oldukça fazla kana ihtiyaç duymaktadır.

https://www.imdb.com/title/tt5108870/?ref_=adv_li_tt