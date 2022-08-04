2022 KPSS ÖABT, DHBT iptal mi? KPSS Alan Bilgisi iptal edilir mi, ertelenir mi? KPSS yeniden mi yapılacak? soruları şu sıralar KPSS'ye girmek üzere olan adaylar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. 2022 KPSS sınavının 31 Temmuz'da yapılan oturumlarında yer alan soruların bir yayınevine ait kitaplardaki sorulara benzer olması nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Adaylar soruşturmanın sonucunu merakla beklerken Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ve DHBT sınavının iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor. 6-7 Ağustos'ta yapılması planlanan KPSS Alan Bilgisi sınavının iptal edilip edilmeyeceği de merak konusu.

2022 yılı KPSS maratonu 31 Temmuz'da başladı. Yüz binlece kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmek için girdiği KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında çıkan soruların bir yayınevinin kitapçığında yer aldığı iddiaları üzerine soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi. DDK konuya dair savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından KPSS adayları 2022 KPSS ÖABT, DHBT iptal mi? KPSS Alan Bilgisi iptal edilir mi, ertelenir mi? KPSS yeniden mi yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

2022 KPSS ÖABT, DHBT iptal mi?

KPSS benzer soru iddialarına ilişkin yürütülen çalışma devam ediyor. Devlet Denetleme Kurumu ilk incelemelerini yaptı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Yediiklim Yayınevi'nin Kızılay'daki merkezi ile Ostim'deki matbaasında gece yarısına kadar süren arama gerçekleştirildi. Polis, yayınevinde bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu. KPSS ÖABT ve DHBT sınavlarının iptal edilidiğine dair bir açıklama gelmedi. Sınavlar mevcut tarih ve saatlerinde yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi iptal edilir mi, ertelenir mi?

İddialara göre KPSS sınavında sorulan 20-30 sorunun bir yayın evinin kitaplarında çıkan sorularla benzer yada aynı olduğu iddia edildi. İddia üzerine ekipler incelemesine devam ediyor. Eğer bir soru sızıntısı durumu olduğu anlaşılırsa KPSS sınavı iptal edilebilir. Ancak KPSS 2022 Alan Bilgisi sınavına dair henüz iptal ve ertelemeye yönelik bir açıklama gelmedi.

KPSS yeniden mi yapılacak?

KPSS sınavında ortaya atılan iddialar devlet kurumları ve savılık tarafından titizlikle inceleniyor. Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı, "KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi. Savcılıktan da olaya ilişkin başlatılan soruşturmada bir açıklama geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, "ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin olarak 2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 Ağustos 2022 günü Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayın evi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.