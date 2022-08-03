KPSS sınavı iptal edilir mi? 2022 KPSS sınavı yeniden yapılır mı? Genel Kültür-Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri iptal olur mu? soruları şu sıralar 31 Temmuz'da yapılan KPSS sınavına giren adaylar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bir yayın evine ait sorulara benzer soruların KPSS sınavında sorulduğuna dair iddialar sosyal medyada oldukça fazla tartışılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya ilişkin inceleme talimatı verdi. ÖSYM Başkanı Aygün'ün de görevden alınası ile acaba KPSS sınavı iptal mi edilecek? sorusunun sorulmasına neden oldu.

KPSS sınavı iptal edilir mi? 2022 KPSS sınavı yeniden yapılır mı? Genel Kültür-Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri iptal olur mu? soruları şu sıralar 31 Temmuz'da yapılan KPSS sınavına giren adaylar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bir yayın evine ait sorulara benzer soruların KPSS sınavında sorulduğuna dair iddialar sosyal medyada oldukça fazla tartışılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya ilişkin inceleme talimatı verdi. ÖSYM Başkanı Aygün'ün de görevden alınası ile acaba KPSS sınavı iptal mi edilecek? sorusunun sorulmasına neden oldu.

Milyonlarca kişinin ter dökeceği KPSS maratonu 31 Temmuz'da başladı. Genel Kültür-Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri oturumlarının yapıldığı sınavın ardından ÖSYM cevap anahtarı ve soru kitapçığını yayımladı. ÖSYM'nin yayınladığı soruların ardından sosyal medyada pek çok sorunun bir yayınevinin deneme kitabındaki sorularla benzer olduğu iddia edildi. İddi sosyal medyada büyük ses getirdi. Siyasiler de konunun bir an nce açığa kavuşması yönünde açıklamalarda bulundu.

KPSS sınavı iptal edilir mi?

Cumhurbaşkanı ERdoğan'dan gelen açıklama tüm adayları sevindirdi. Erdoğan iddiaların üzerine gidileceğini ve kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirtti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi. Bu açıklamanın ardından adaylar merakla incelemenin sonucunu bekliyor.

2022 KPSS sınavı yeniden yapılır mı?

KPSS sınavında benzer soru iddialarının ardından bir flaş gelişme daha yaşandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün ani bir kararla görevden alındı. Aygün'ün yerine gelecek isim henüz belli olmadı ancak KPSS sınavına giren adaylar sınavın iptal edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Konuya dair açıklamalar inceleme sürecinin sonunda yapılacak.

ÖSYM Başkanı neden görevden alındı?

31 Temmuz'da yapılan KPSS sınavının ardından ortaya atılan benzer soru iddiaları üzerine en tepedeki sorumlu olan ÖSYM Başkanı Aygün görevden alındı.

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.