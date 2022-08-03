KPSS benzer soru olayı nedir? KPSS'de ne oldu? KPSS Yedi iklim yayınları olayı nedir? KPSS sınavı iptal edilir mi? Yüz binlerce adayın katıldığı 2022 KPSS maratonu 31 Temmuz'da başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından sınavda ortaya atılan iddialar nedeniyle binlerce kişi sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. 2022 KPSS sınavında bir yayın evinin deneme kitabında yer alan soruların aynısının yada benzerlerinin KPSS sınavında sorulduğu iddia ediliyordu.

KPSS benzer soru olayı nedir? KPSS'de ne oldu? KPSS Yedi iklim yayınları olayı nedir? KPSS sınavı iptal edilir mi? Yüz binlerce adayın katıldığı 2022 KPSS maratonu 31 Temmuz'da başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından sınavda ortaya atılan iddialar nedeniyle binlerce kişi sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. 2022 KPSS sınavında bir yayın evinin deneme kitabında yer alan soruların aynısının yada benzerlerinin KPSS sınavında sorulduğu iddia ediliyordu.

2022 KPSS sınavının ilk oturumları geride kaldı ancak tartışmalar ise henüz yeni başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları KPSS'de "benzer soru" çıktığı iddiasını ortaya attı. Bu iddiaya pek çok kişi katıldı... Peki KPSS benzer soru olayı nedir ve nasıl oldu?

KPSS benzer soru olayı nedir?

31 Temmuz 2022'de KPSS sınavının ilk oturumları tamamlandı. Sınavın ardından ÖSYM soruların bir bölümünü ve cevap anahtarını sitesinden yayınladı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar KPSS'de sorulan soruların benzerlerinin ve aynısının bir yayın evinin kitabında yer aldığını iddia etti. İddia kısa sürede büyüdü ve sosyal medayda yüz bine yakın mesaj atıldı. KPSS sınavına girenler ise sınavın iptal e dilip edilmeyeceğini beklerlen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "inceleme" talimatı geldi. Erdoğan sosyal medaydan yaptığı açıklamada "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." denildi.

KPSS'de ne oldu?

İddiaya göre, sınavda çıkan coğrafya, tarih, matematik gibi farklı alanlardaki 20'den fazla soru, sınavdan önce bir yayınevinin deneme sınavlarında yer aldı. Hatta bazı soruların aynı zamanda kursu da olan yayınevinin sosyal medya platformlarında öğretmenler tarafından çözüldüğü öne sürüldü.

KPSS sınavı iptal edilir mi?

KPSS sınavında benzer soruların yer aldığı iddiaları ÖSYM tarafından reddedildi. Ardından Resmi Gazete'de yer alan karara göre ÖSYM Başkanı Aygün ani bir kararla görevden alındı. KPSS sınavının iptal edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.