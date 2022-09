2022-2023 KYK yurt yemek parası 1800 TL mi oldu? Aylık KYK yemek yardımı parası ne kadar oldu? KYK yurtlarında 1800 TL yemek parası mı verilecek?

2022-2023 KYK yurt yemek parası 1800 TL mi oldu? Aylık KYK yemek yardımı parası ne kadar oldu? KYK yurtlarında aylık 1800 TL yemek parası mı verilecek? soruları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarının ardından sorulmaya başlandı. Kasapoğlu yaptığı son açıklamada KYK yurt yemek paralarına zam yapıldığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtlarında kalan yüz binlerce öğrenciyi sevindiren açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yurt yemek parası yardımlarına büyük bir zam yapıldığını açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında günlük yemek parasının 25 liradan 60 liraya çıkartılacağını açıklamıştı. Kasapoğlu'ndan gelen son açıklama ise KYK yurtlarında kalanları sevindirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yurt ücretlerinde güncelleme yapmadığımız gibi bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hamdolsun hizmetine sunuyoruz. Kahvaltıda da değişen tabaklar, beslenme desteği çerçevesinde gençlere ücretsiz sunuluyor. Farklı imkanlar da aynı süreç içinde devam ediyor. Kahvaltıya geç kalmış olanlara ücretsiz sandviç ve al götür tarzı uygulamayı da başlatmış bulunuyoruz. Gençlerimizin yaşam dinamiklerini dikkate almak ve yaşamlarını kolaylaştıracak her adımı büyük gayretle takip ediyoruz. Öğrenim kredilerinde geri ödemelerinde ÜFE farkını gençlerimizin omuzundan aldıysak, ekonomik süreçler sonucunda da gençlerimizin bu anlamda etkilenmemeleri için gereğini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Boşuna söylemiyoruz. Bu yurtlar bu milletin evlatlarının 85 milyonunun her bir ferdinin iftihar tablosudur. Dünyanın en kaliteli, en kapsamlı ve en uygun yurt hizmetini bu ülkenin evlatlarına sunmaktan da gurur ve heyecan duyuyoruz."

Aylık KYK yemek parası 1800 TL'ye yüskeldi. Açıklamayı Bakan Kasapoğlu yaptı. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK yemek paralarına ilişkin açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada KYK yemek paralarına dair çok öenmli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "KYK yurtlarında kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Üniversite öğrencilerimize doyurucu bir yemek sunmak için uğraşıyoruz." dedi.