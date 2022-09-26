2022-2023 KYK yemek yardımı parası ne kadar oldu? KYK yurt yemek parası kaç TL? KYK günlük yemek parası ne kadar oldu, zam mı geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan KYK yurtlarında kalan öğrencilere verilen yemek parası miktarının da 60 TL'ye çıkartıldığını açıkladı. KYK yurtlarında kalan öğrenciler gelen zam ile sevindi. İşte 2022-2023 KYK Yurt yemek yardımına dair detaylar...

2022-2023 KYK yemek yardımı parası ne kadar oldu? KYK yurt yemek parası kaç TL? KYK günlük yemek parası ne kadar oldu, zam mı geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan KYK yurtlarında kalan öğrencilere verilen yemek parası miktarının da 60 TL'ye çıkartıldığını açıkladı. KYK yurtlarında kalan öğrenciler gelen zam ile sevindi. İşte 2022-2023 KYK Yurt yemek yardımına dair detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyaset gündeminden ekonomiye kadar öndemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan yüz binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren yeni kararları da açıkladı. 2022-2023 yılında KYK yurtlarını kazanan adaylara yemek prası zamlı olarak verilecek.

2022-2023 KYK yemek yardımı parası ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada KYK yemek paralarına dair çok öenmli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "KYK yurtlarında kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Üniversite öğrencilerimize doyurucu bir yemek sunmak için uğraşıyoruz." dedi.

KYK yurt yemek parası kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre günlük KYK yemek parası 25 TL'den 60 TL'ye çıktı. Yüzde 100'den fazla artış yapılan KYK yemek paraları ile yüz binlerce öğrenci sevindi.

KYK günlük yemek parası ne kadar oldu, zam mı geldi?

KYK yurtlarında kalan öğrencilere yemek yardımı yapılıyor. Böylece KYK yurtları yemekhanelerinden çıkan yemeklerden öğrenciler bu yardımlarla yararlanabiliyor.

YYK yurtlarında akşam yemeği ve kahvaltı ücretsiz mi?

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

KYK yurt yemek parası ne kadardı?

Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmaktadır.