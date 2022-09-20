2022 YKS ek tercih KYK yurt başvurusu 2022 | YKS ek yerleştirme ile üniversite kazananlar KYK yurt başvurusu ne zaman yapacak? YKS sınavına giren 3 milyona yakın aday üniversite yerleştirme tercihinde bulundu. İlk yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanların doldurulması için ek yerleştirme başvuruları alındı. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği ek yerleştirme sonuçları ise 19 Eylül'de açıklandı. YKS ek yerleştirme ile üniversiteli olan adaylar KYK yurt başvuruları yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Peki YKS ek yerleştirme KYK burs başvurusu ne zaman?

2022 YKS ek tercih KYK yurt başvurusu 2022 | YKS ek yerleştirme ile üniversite kazananlar KYK yurt başvurusu ne zaman yapacak? YKS sınavına giren 3 milyona yakın aday üniversite yerleştirme tercihinde bulundu. İlk yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanların doldurulması için ek yerleştirme başvuruları alındı. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği ek yerleştirme sonuçları ise 19 Eylül'de açıklandı. YKS ek yerleştirme ile üniversiteli olan adaylar KYK yurt başvuruları yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Peki YKS ek yerleştirme KYK burs başvurusu ne zaman?

2022 YKS sınavında baraj uygulaması kaldırılmıştı. Baraj olmadan yapılan sınava katılım geçen senelere göer oldukça yüksek olmuştu. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercihlerini yapan adaylardan yüz binlerce kişi hayallerindeki bölümlere yerleşti. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir bölüme yerleşemeyen adaylar için ise ek yerleştirme süreci geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. YKS ek yerleştirme sonuçları merakla beklenirken ÖSYM'den beklenen açıklama geldi.

2022 YKS ek tercih KYK yurt başvurusu 2022

19 Eylül'de YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. YKS ek yerleştirme ile üniversite kazanan adaylar barınma sorunlarını ortadan kaldırmak için KYK yurtlarını tercih etmek istiyor. KYK ek yerleştirme başvuruları ilerleyen günlerde açılacaktır.

YKS ek yerleştirme ile üniversite kazananlar KYK yurt başvurusu ne zaman yapacak?

KYK yurtlarını kazanan adayların yurtlara yerleştirme işlemleri devam ediyor. KYK yurtlarında kalmak isteyen ek yerleştirme adayları ise başvuru yapacakları zamanı merakla bekliyor. KYK yurtlarına ek yerleştirme ile üniversite kazanan adaylar için de başvuru alınacak. 2021 yılında ek tercih sonuçları ardından ek yerleştirme eylül ayında yapılmıştı.

Ek yerleştirme KYK başvurusu nasıl yapılır?

Önümüzdeki süreçte KYK yurtlarına ek başvuru işlemlerinin açılması bekleniyor. KYK yurtlarına başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Öğrenim bilgilerine göre başvuru yapıldığı için e-Devlet'te yer alan öğrenci bilgilerinin doğru olmadı gerekir.

Ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.