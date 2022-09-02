2022-2023 İOKBS bursları ne zaman yatacak? Bursluluk sınavı bursları ne zaman ödenir? İOKBS 1. burs taksiti hangi ay yatar? Ortaokul ve lise öğrencilerinin burs ve yatılı eğitim olanaklarından yararlanmak için girdiği İOKBS bursluluk sınavı 2022 yılında 4 Eylül Pazar günü yapılacak. 1 milyondan fazla adayın katılması beklenen bursluluk sınavı ile maddi durumu yetersiz olan binlerce kişiye burs desteği sağlanacak. Sınavdan çıkan öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim döneminde bursların ne zaman yatacağını da merak ediyor. İşte İOKBS bursluluk sınavına dair detaylar...

Maddi durumu yetersiz olan öğrenciler eğitimlerini maddi açıdan daha rahat idame ettirebilmek için İOKBS sınavda ter dökecek. Ortaokul 5, 6, 7, 8 ve lisede hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olan İOKBS'ye bu yıl katılımın her zamankinden fazla olması bekleniyor. 4 Eylül'de saat 10.00'da tüm Türkiye'de merkezi olarak yapılacak olan sınavda adaylara 100 soru sorulacak. Sınavın başlamasına sayılı saatler kala öğrenciler ve veliler bursların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. 2022-2023 İOKBS bursları ne zaman yatacak? Bursluluk sınavı bursları ne zaman ödenir? İOKBS 1. burs taksiti hangi ay yatar? soruları pek çok kişi tarafından soruluyor.

2022-2023 İOKBS bursları ne zaman yatacak?

2022 bursluluk sınavına katılacak olan adaylar sınav sonunda bursların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı bursluluk sıanvında başarılı olanlar ve burs alma şartlarını taşıyanlara burs ödemeleri Ekim ayının başından itibaren yapılacak.

Bursluluk sınavı bursları ne zaman ödenir?

Bursluluk sınavına giren ve sınavdan başarılı olarak burs almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemesi Ekim ayında başlayacak.

İOKBS ssonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sıanvı sonuçları sınavın üstünden 19 gün sonra açıkalanacak. İOKBS sınav sonuçları 23 Eylül'de MEB'in internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS bursluluk sınavında hangi eşyalar yasak?

Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

İOKBS sıanvı nedir?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (ya da PYBS), Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.