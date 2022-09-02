MEB sınav görevli ücreti ne kadar? İOKBS Bursluluk sınavı Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti kaç TL? (Sözleşmeli-Kadrolu)

MEB sınav görevli ücreti ne kadar? İOKBS Bursluluk sınavı Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti kaç TL? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala MEB bünyesinde İOKBS bursluluk sınavı yapılacak. 1 milyondan fazla öğrenci burs kazanabilmek için ter dökeceği İOKBS sınavında öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alacak. Bursluluk sınavında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak görev alan öğretmenler MEB 2022 sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

MEB sınav görevli ücreti ne kadar? İOKBS Bursluluk sınavı Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti kaç TL? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala MEB bünyesinde İOKBS bursluluk sınavı yapılacak. 1 milyondan fazla öğrenci burs kazanabilmek için ter dökeceği İOKBS sınavında öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alacak. Bursluluk sınavında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak görev alan öğretmenler MEB 2022 sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

Öğretmenlerin en önemli gelirlerinden birisi de sınav görevleridir. Maaşları enflasyon karşısında eriyen öğretmenler gelirlerini artırmak, bütçelerine katkı sağlamak için sınav görevine başvuruyor. Öğretmenler ayrıca sınav görevi ile hem sınavların aksamadan, hatasız yapılmasına yardımcı oluyor. MEB, ÖSYM, AÖF, AUZEF gibi merkezi sınavlarda gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak yer alan öğretmenler 2022 zamlı sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

MEB sınav görevli ücreti ne kadar?

Tüm kamu personelleri gibi öğretmen maaşlarına da Temmuz ayında yüzde 42'ye yakın bir zam yapıldı. Öğretmen zamları ile öğretmenler rahat bir nefes alırken sınav görevli ücretlerine de zam yapııp yapılmadığı merak ediliyordu. Öğretmen sınav görevli ücretlerine Temmuz ayından itibaren zam geldi. İşte 2022 Temmuz zamlı MEB sınav görevli ücretleri;

Gözetmen: 449 TL

Yedek Gözetmen: 337 TL

Salon Başkanı: 463 TL

NOT: Ücretler yüzde 15 vergi dilimine göre verilmiştir.

İOKBS Bursluluk sınavı Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti kaç TL?

Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan İOKBS bursluluk sınavına 1 milyıondan fazla öğrenci ter döküyor. İOKBS bursluluk sınavında binlerce öğretmen de gözetmen olarak yer alıyor. İOKBS sıanvında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak yer alan öğretmenler kendilerine ne kadar sınav görevli ücreti verileceğini merak ediyor. İOKBS sınavında gözetmen olanlara 449 TL gibi bir ücret yatacak. Yedek gözetmenlere 337 TL'lik ücret ödenirken salon başkanına ise 463 TL ücret ödemesi yapılacak.

MEB 2022 zamlı sınav görevli ücretleri ne kadar?

ÖSYM sınav görevli ücretine zam geldi

Sınav görevli ücretleri konusunda oldukça fazla tartışılan ÖSYM'den adayları sevindiren açıklama geldi. ÖSYM 1 Temmuz'dan itibaren sınav görevli ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

Sınav görevi nedir?

Genellikle öğretmenler ve bazı kamu personelleri ÖSYM ve MEB gibi sınav yapan kurumların sistemlerinden sınav görevi isteyebiliyor. Sınav görevine katılan öğretmenler sınavların hatasız yapılmasını sğlıyor. Sınav salonunun düzeni ve disiplininden de sorumlu olan sınav görevlileri sıanvı tamamladıklarında belli bir ücreti hak eder.