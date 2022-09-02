2022 MEB Bursluluk sınavında en geç kaçta okulda olmak gerekiyor? 2022 İOKBS sınavında saat kaçtan sonra içeri alınmıyor? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala maddi durumu yetersiz olan öğrenciler İOKBS bursluluk sınavına katılarak burs almak istiyor. MEB Bursluluk sınavı 2022 yılında 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınavı kaçırmak istemeyenler en geç saat kaçta okulda olmalıyım? sorusuna yanıt arıyor. Peki bursluluk sınavı saat kaçtan sonra okula alınmıyor.

Artan hayat pahalılıüğı ve yüksek enflasyon en çok da çocuk okutan aileleri ve öğrencileri etkiliyor. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin katılacağı İOKBS bursluluk sınavına bu sene ilgi oldukça fazla. On binlerce kişinni sınava katılması beklenirken sınava en geç saat kaçta girileceği adaylar tarafından internette araştırılmaya başlandı. 2022 MEB Bursluluk sınavında en geç kaçta okulda olmak gerekiyor? 2022 İOKBS sınavında saat kaçtan sonra içeri alınmıyor? soruları sınavın başlamasına sayılı saatler kala pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

2022 bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta?

Ortaokul ve lise öürencilerinin katılacağı İOKBS bursluluk sunavı bu sene 4 Eylül Pazar günü yapıalcak. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin burs alabilmek için ter dökeceği sınavın başlama saati ise 10.00 olarak açıklandı.

2022 MEB Bursluluk sınavında en geç kaçta okulda olmak gerekiyor?

İOKBS sınavı saat 10.00'da başlaayacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler, sınav giriş belgeleri ile katılım sağladıkları sınavda, sınav saatinden sonraki ilk 15 dakika içinde yetişmeleri durumunda sınav salonuna alınabilecek. Fakat bu öğrencilere ek süre verilmeyecek.

2022 İOKBS sınavında saat kaçtan sonra içeri alınmıyor?

Bursluluk ve yatılılık sınavına bu sene on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Maddi durumu iyi olmayan ve burs alarak eğitim hayatını daha rahat idame ettirmek isteyen adaylar 2022 İOKBS sınavında ter dökecek. Sınavın başlama saati 10.00 oalcak. Adaylar sınavın başlama saatine dikkat ederek sınav salonlarında önceden yerlerini almaları oldukça önemlidir.

İOKBS Sınavından ne zaman çıkılır?

Sınav güvenliğinin sağlanabilmesi için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan, sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala da yine aynı şekilde hiçbir öğrenci, sınav salonunu terk edemeyecek.

İOKBS bursluluk sınavına kalem silgi serbest mi?

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.