2022 Bursluluk sınavı saat kaçta? MEB İOKBS bursluluk sınavı kaç dakika sürüyor? Sınavda kaç soru çıkacak? (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf)

2022 Bursluluk sınavı saat kaçta? MEB İOKBS bursluluk sınavı kaç dakika sürüyor? Sınavda kaç soru çıkacak? İOKBS bursluluk ve yatılılık sınavına Türkiye genelinde yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin burs alarak ekonomik açıdan daha rahat eğitimlerine devam etmek için girdikleri İOKBS sınavının ne zaman saat kaçta başlayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki MEB bursluluk sınavında kaç soru sorulacak, sınav kaç dakika sürecek?

2022 Bursluluk sınavı saat kaçta? MEB İOKBS bursluluk sınavı kaç dakika sürüyor? Sınavda kaç soru çıkacak? İOKBS bursluluk ve yatılılık sınavına Türkiye genelinde yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin burs alarak ekonomik açıdan daha rahat eğitimlerine devam etmek için girdikleri İOKBS sınavının ne zaman saat kaçta başlayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki MEB bursluluk sınavında kaç soru sorulacak, sınav kaç dakika sürecek?

MEB tarafından her yıl yapılan İOKBS bursluluk sınavına bu yıl da öğrencilerin ilgisi oldukça fazla. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında eğitimlerini daha rahat sürdürmek isteyen maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin katılacağı bursluluk sınavı 2022 yılında 4 Eylül'de yapılacak? 4 Eylül'de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri burs ve yatılı eğitim kazanabilmek için ter dökecek. Sınavın başlamasına sayılı günler kala adaylar sınav başlangıç saatini ve sınavda kaç soru çıkacağını merak ediyor.

2022 Bursluluk sınavı saat kaçta?

21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar İOKBS bursluluk sınavının başlamasını bekliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı saat 10.00'da başlayacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Sınava resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler katılacak.

MEB İOKBS bursluluk sınavı kaç dakika sürüyor?

4 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak olan bursluluk sınavda100 soru sorulacak. Her sorunun 4 seçeneği olacak. İOKBS 2022 sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınavda kaç soru çıkacak? (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf)

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavda adaylara A ve B kitapçığından 100 soru sorulacak.

Bursluluk sınavına en geç saat kaçta okulda olmak gerekiyor?

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

İOKBS bursluluk sınavına kalem silgi serbest mi?

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

İOKBS başvuru şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.