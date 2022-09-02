Bursluluk sınavında emanetçiler açık mı? İOKBS bursluluk sınavına anahtar, saat, cüzdan, çanta, yüzük, küpe ile girilir mi? Bursluluk sınavında emanetçi var mı? Binlerce öğrencinin katılacağı İOKBS bursluluk sınavı tüm Türkiye genelinde 4 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Sınava girecek olan öğrenciler ve veliler okullarda emanetçilerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Ayrıca bursluluk sınavına anahtar, saat, cüzdan, çanta, yüzük, küpe ile girilip girilmeyeceği de pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Bursluluk sınavında emanetçiler açık mı? İOKBS bursluluk sınavına anahtar, saat, cüzdan, çanta, yüzük, küpe ile girilir mi? Bursluluk sınavında emanetçi var mı? Binlerce öğrencinin katılacağı İOKBS bursluluk sınavı tüm Türkiye genelinde 4 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Sınava girecek olan öğrenciler ve veliler okullarda emanetçilerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Ayrıca bursluluk sınavına anahtar, saat, cüzdan, çanta, yüzük, küpe ile girilip girilmeyeceği de pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Geçtiğimiz sene 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavına 2022 yılında katılımın daha da fazla olması bekleniyor. Maddi durumu yetersiz olanların eğitim bursu ve yatılılık hakkı kazanmak için gireceği sınav 4 Eylül Pazar günü yapılacak.

Bursluluk sınavında emanetçiler açık mı?

Sınava yanında cüzdan, çanta, telefon, anahtar gibi eşyalarla gelenler emenetçilerin açık olup olmadığını merak ediyor. ÖSYM sınavlarında emanetçiler sınav binalarında açık olmauyordu. MEB'in sınavlarında da emanatçi uygulamasının okullarda olmaması bekleniyor. Okul dışında emanetçiler açık olabilir. Ancak güven konusu adayların kafasını kurcalıyor.

İOKBS bursluluk sınavına anahtar, saat, cüzdan, çanta, yüzük, küpe ile girilir mi?

Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

Geçerli kimlik belgesi ile bursluluk sınavına girilir mi?

Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Bursluluk sınavına sat kaçta içeri alınmıyor?

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır.