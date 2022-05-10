2022-2023 1. sınıf kayıt yaşı | 2022-2023 Hangi ayda doğanlara 1. sınıf zorunlu? 2016'da doğanlara 1. sınıf zorunlu mu? Hangi ayda doğanlara 1. sınıfa kayıt isteğe bağlı? 2022-2023 Eğitim öğretim yılında yüz binlerce anasınıfı öğrencisi 1. sınıfa kaydolacak. Birinci sınıfa kayıt işlemlerinde çocuğun doğduğu yıl ve ay hesaplanıyor. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı ilkokulların birinci sınıfına yapılır. Peki 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2016 ve 2017'de doğanlar 1. sınıfa kayıt yaptırabilir mi?

2022-2023 1. sınıf kayıt yaşı | 2022-2023 Hangi ayda doğanlara 1. sınıf zorunlu? 2016'da doğanlara 1. sınıf zorunlu mu? Hangi ayda doğanlara 1. sınıfa kayıt isteğe bağlı? 2022-2023 Eğitim öğretim yılında yüz binlerce anasınıfı öğrencisi 1. sınıfa kaydolacak. Birinci sınıfa kayıt işlemlerinde çocuğun doğduğu yıl ve ay hesaplanıyor. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı ilkokulların birinci sınıfına yapılır. Peki 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2016 ve 2017'de doğanlar 1. sınıfa kayıt yaptırabilir mi?

İlkokul kayıt dönemleri her sene olduğu gibi bu sene de yüz binlerce aile tarafından araştırılmaya bşlandı. Bilindiği gibi ülkemizde ilkokula başlama yaşı doğum ayına ve yılına göre belirleniyor. Çocuklar anasınıfından sonra kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını doldurduysa şlkokula kayıtları yapılabilir. Kendi çocukları için 1. sınıfın zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olduğunu araştıran veliler 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 2016'da hangi ayda doğanlara 1. sınıf zorunlu? sorularına yanıt aramaya başadı.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında hangi ayda doğanlara 1. sınıf zorunlu?

2022-2023 eğitim öğretim yılında yüz binlerce birinci sınıf öğrencisinin 1. sınıftaki eğitimleri başlayacak. Çouklarını okula yazdırmak istemeyen, daha erken olduğunu düşünen veliler 2016'da hangi ayda doğanlara 1. sınıf zorunlu sorusuna yanıt arıyor. 2022-2023 döneminde kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

2016'da doğanlara 1. sınıf zorunlu mu?

2016'nın Eylül ayında doğan çocuklar için 1. sınıf kayıtları zorunludur. 2016 Ekim, Kasım ve Aralık ayında dünyaya gelen çocuklar için de 1. sınıf zorunlu ancak veli dilekçesi ile kayıt bir yıl ertelenebilir. Çocuklarının okula başlama dönemini öğrenmek isteyen aileler aşağıdaki resme tıklayarak okula başlama ayını hesaplayabilirler.

Kaç aylık çocuklar için 1. sınıfa kayıt zorunlu?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi Eylül ayında başlayacak. Eyülü ayında milyonlarca öğrenci gibi ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin de kayıtları yapılcak. Çocuklarının 1. sınıf kaydının hangi yıl ve ayda doğanlar için zorunlu olduğu son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı. Okula kayıt ayında 69, 70 ve 71 aylık olan çocukların velisinden dilekçe almak kaydı ile ilkokula kaydı ertelenebilir ya da okul öncesi eğitime yönlendirilebilir. Bu durumdaki çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak kayıtları yapılır. 72 aydan daha büyük çocuklar için okul kaydı zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

İlkokul nedir?

İlkokul, çocukların okul öncesi eğitiminden sonra başlayacağı ilk öğretimi ifade eder. Türkiye'de ilkokul; Anaokulu'ndan sonra, Ortaokul'dan öncedir. 4 yıllık eğitim verilir. Sadece 4. sınıf öğrencilerine ödül belgesi (taktir belgesi vb.) verilir.

1997 öncesinde zorunlu öğrenim çağındaki çocukların temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan ya da açılmasına izin verilen beş yıllık okuldu. 1997 yılında çıkartılan ve sekiz yıl zorunlu eğitimi öngören yasadan sonra ilkokul, ortaokulla birleştirilerek "ilköğretim okulu" adını almıştır. 2012 yılında yapılan düzenlemelerden sonra; öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirilmiştir. .