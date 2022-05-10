DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Lavrov'dan Arap Birliğine övgü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yeni atamalar
Myanmar: Direniş güçleri ülkenin yarısını kontrol ediyor
Yellen’den küresel ekonomide oynaklık uyarısı
Abdullah Avcı'dan flaş maç sonu açıklaması: Biz bu ülkenin şampiyonuyuz
İran, casuslukla suçladığı akademisyeni idam edecek
Ünlü iş kadını Mariana Morais Over The Top SEO’nun %20 hissesini aldı
ABD istihbaratı: Putin, sıkıyönetim ilan edebilir
iPod üretimi durduruldu
Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti
Nebati: Fırsatçılara af yok
Elon Musk, Trump'ın yasağını kaldıracak
Göl kurudukça insan cesedi çıkıyor
Miras tartışmasında kardeşini öldürdü

TIMETURK / EKONOMİ / Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Bilgin açıkladı

Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Bilgin açıkladı

Hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Bilgin, haziran ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına işaret etti.

18 Saat Önce
2022-05-10 12:24:30
Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Bilgin açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirterek, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş