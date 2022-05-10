Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Bilgin açıkladı

Hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Bilgin, haziran ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirterek, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.