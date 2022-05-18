19 Mayıs'ta (yarın) İZBAN ücretsiz mi? Bugün İZBAN bedava mı? 19 Mayıs'ta İzmir'de İZBAN tren ESHOT metro, otobüsler ücretsiz mi? İzmir'de yaşayan vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kent içinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. Tüm şehirlerde olduğu gibi İzmir'de de 19 Mayıs kutlamaları bu sene oldukça renkli geçecek. Milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs'ta etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar belediye otobüslerinin bedava mı, 1 kuruş mu olduğunu araştırıyor.

19 Mayıs'ta (yarın) İZBAN ücretsiz mi? Bugün İZBAN bedava mı? 19 Mayıs'ta İzmir'de İZBAN tren ESHOT metro, otobüsler ücretsiz mi? İzmir'de yaşayan vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kent içinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. Tüm şehirlerde olduğu gibi İzmir'de de 19 Mayıs kutlamaları bu sene oldukça renkli geçecek. Milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs'ta etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar belediye otobüslerinin bedava mı, 1 kuruş mu olduğunu araştırıyor.

İzmir'de Kovid-19 pandemisi ile 2 yıldan sonra ilk defa kısıtlamaların gölgesinde kalmadan 19 Mayıs kutlanacak. Kent genelinde çeşitli organizasyonlar ve gösteriler ile kutlanacak olan 19 Mayıs'ta bazı konserler de verilecek. 19 Mayıs'ta tatilin fırsatını bilerek ailesiyle kent içinde gezinti yapmak isteyen vatandaşlar da ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

19 Mayıs'ta (yarın) İZBAN ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 19 Mayıs'ta İzmir'de İZBAN seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. 19 Mayıs Perşembe günü İzmir'de yaşayanlar İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Bugün İZBAN bedava mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." bilgisine yer verildi.

19 Mayıs'ta İzmir'de İZBAN tren ESHOT metro, otobüsler ücretsiz mi?

19 Mayıs Perşembe günü İzmir'de belediyeye ait ESHOT seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda İmir'de 23 Nisan'da toplu ulaşım 1 kuruş olmştu. Bu uygulamanın 19 Mayıs'ta da geçerli olması bekleniyor. Konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak ilerleyen günlerde bir duyuru yapılması bekleniyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde belediyeye bağlı toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. İzmir'de de 19 Mayıs'ta otobüs, metro seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor. 19 Mayıs'ta Kentkat ile yapılacak yolculuklardan sadece 1 kuruş sembolik ücret kesintisi yapılması beklenşyor.

İZBAN nedir?

İzmir Banliyö Sistemi, ya da kısaca İZBAN, diğer adıyla Egeray, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemidir. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirildi. İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde 41 istasyon bulunmaktadır. Hat bu özelliği ile Türkiye'nin en uzun şehir içi banliyö hattı konumundadır. İZBAN'da yolcu taşımacılığı 30 Ağustos 2010'da başladı. Hattaki son genişletme 8 Eylül 2017'de tamamlandı. Hatta 2017'de 98 milyon yolcu taşındı.