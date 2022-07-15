16 Temmuz PTT Kargo açık mı? PTT Kargo ve PTT bugün çalışıyor mu? PTT ne zaman açılacak?

16 Temmuz PTT Kargo açık mı? Bayram tatilinden sonra kargolarının 15 Temmuz resmi tatil gününe denk gelmesi, sipariş verecek olanları tedirgin ediyor. Peki PTT Kargo ve PTT bugün çalışıyor mu? PTT ne zaman açılacak? İşte 16 Temmuz PTT açıklaması...

Bayram tatilinden sonra kargolarının 15 Temmuz resmi tatil gününe denk gelmesi, sipariş verecek olanları tedirgin ediyor. Peki PTT Kargo ve PTT bugün çalışıyor mu? PTT ne zaman açılacak? İşte 16 Temmuz PTT açıklaması...

PTT Kargo açık mı?

PTT ve PTT Kargo, 9 günlük tatil sonrasında hizmet vermeye başlayacak. Yani PTT, 14 Temmuz Perşembe ve 15 Temmuz Cuma günleri de kapalı olacak ve 18 Temmuz Pazartesi günü çalışmaya başlayacak.

PTT ne zaman açılacak?

Yapılan açıklamalara göre PTT ve PTT Kargo 18 Temmuz günü iş başı yapacak.