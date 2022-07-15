DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3511 ₺

EURO

17,5147 ₺

ALTIN

950,26 ₺

BİST

2.382,44 ₺

TIMETURK / GENEL / 16 Temmuz PTT Kargo açık mı? PTT Kargo ve PTT bugün çalışıyor mu? PTT ne zaman açılacak?

16 Temmuz PTT Kargo açık mı? PTT Kargo ve PTT bugün çalışıyor mu? PTT ne zaman açılacak?

16 Temmuz PTT Kargo açık mı? Bayram tatilinden sonra kargolarının 15 Temmuz resmi tatil gününe denk gelmesi, sipariş verecek olanları tedirgin ediyor. Peki PTT Kargo ve PTT bugün çalışıyor mu? PTT ne zaman açılacak? İşte 16 Temmuz PTT açıklaması...

1 Saat Önce
2022-07-15 19:39:23
16 Temmuz PTT Kargo açık mı? PTT Kargo ve PTT bugün çalışıyor mu? PTT ne zaman açılacak?

Bayram tatilinden sonra kargolarının 15 Temmuz resmi tatil gününe denk gelmesi, sipariş verecek olanları tedirgin ediyor. Peki PTT Kargo ve PTT bugün çalışıyor mu? PTT ne zaman açılacak? İşte 16 Temmuz PTT açıklaması...

PTT Kargo açık mı?

PTT ve PTT Kargo, 9 günlük tatil sonrasında hizmet vermeye başlayacak. Yani PTT, 14 Temmuz Perşembe ve 15 Temmuz Cuma günleri de kapalı olacak ve 18 Temmuz Pazartesi günü çalışmaya başlayacak.

PTT ne zaman açılacak?

Yapılan açıklamalara göre PTT ve PTT Kargo 18 Temmuz günü iş başı yapacak.

Aras Kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu? 15 Temmuz'da Aras kargo açık mı? 16 Temmuz Aras Kargo kaçta açılıyor?
İLİŞKİLİ HABERAras Kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu? 15 Temmuz'da Aras kargo açık mı? 16 Temmuz Aras Kargo kaçta açılıyor?
Sürat kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma günü Sürat kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz Cumartesi Sürat kargo çalışıyor mu?
İLİŞKİLİ HABERSürat kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma günü Sürat kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz Cumartesi Sürat kargo çalışıyor mu?
MNG kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma MNG kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz kargolar çalışıyor mu?
İLİŞKİLİ HABERMNG kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma MNG kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz kargolar çalışıyor mu?
Yurtiçi kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma Yurtiçi kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz Yurtiçi kargo çalışacak mı?
İLİŞKİLİ HABERYurtiçi kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma Yurtiçi kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz Yurtiçi kargo çalışacak mı?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş