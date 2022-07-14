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TIMETURK / GENEL / Yurtiçi kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma Yurtiçi kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz Yurtiçi kargo çalışacak mı?

Yurtiçi kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma Yurtiçi kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz Yurtiçi kargo çalışacak mı?

Yurtiçi kargo 15 Temmuz'da açık mı? Kargo firmalarından sipariş vermek isteyenler, bayram gününe takılmamak için, çalışma günlerini araştırıyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Cuma günü Yurtiçi kargo çalışıyor mu? Hafta sonuna denk gelen 16 Temmuz Yurtiçi kargo çalışacak mı? İşte merak edilen kargo firmalarının çalışma saatleri ve yayımladıkları bildiriler.

2 Saat Önce
2022-07-14 10:23:35
Yurtiçi kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma Yurtiçi kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz Yurtiçi kargo çalışacak mı?

Kargo firmalarından sipariş vermek isteyenler, bayram gününe takılmamak için, çalışma günlerini araştırıyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Cuma günü Yurtiçi kargo çalışıyor mu? Hafta sonuna denk gelen 16 Temmuz Yurtiçi kargo çalışacak mı? İşte merak edilen kargo firmalarının çalışma saatleri ve yayımladıkları bildiriler.

Yurtiçi kargo 15 Temmuz'da açık mı?

Yurtiçi kargo, 15 Temmuz resmi tatil için;

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebi ile tüm birimlerimiz kapalı olacaktır." açıklamasını yaptı.

16 Temmuz Yurtiçi kargo çalışacak mı?

16 Temmuz günü kargo firmaları çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

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