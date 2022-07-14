Yurtiçi kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma Yurtiçi kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz Yurtiçi kargo çalışacak mı?

Yurtiçi kargo 15 Temmuz'da açık mı? Kargo firmalarından sipariş vermek isteyenler, bayram gününe takılmamak için, çalışma günlerini araştırıyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Cuma günü Yurtiçi kargo çalışıyor mu? Hafta sonuna denk gelen 16 Temmuz Yurtiçi kargo çalışacak mı? İşte merak edilen kargo firmalarının çalışma saatleri ve yayımladıkları bildiriler.