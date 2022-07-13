Aras Kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu? 15 Temmuz'da Aras kargo açık mı? 16 Temmuz Aras Kargo kaçta açılıyor?

Aras Kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu? Kurban bayramı tatiline denk gelmemesi adına internet üzerinden sipariş vermeyenler, bu sefer 15 Temmuz engeline takıldı. Peki ama kargolar 15 Temmuz günü çalışıyor mu? 16 Temmuz Aras Kargo kaçta açılıyor? İşte Aras Kargo 15 Temmuz açıklaması...