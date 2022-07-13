Aras Kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu? 15 Temmuz'da Aras kargo açık mı? 16 Temmuz Aras Kargo kaçta açılıyor?
Aras Kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu? Kurban bayramı tatiline denk gelmemesi adına internet üzerinden sipariş vermeyenler, bu sefer 15 Temmuz engeline takıldı. Peki ama kargolar 15 Temmuz günü çalışıyor mu? 16 Temmuz Aras Kargo kaçta açılıyor? İşte Aras Kargo 15 Temmuz açıklaması...
2022-07-13 16:39:29
Kurban bayramı tatiline denk gelmemesi adına internet üzerinden sipariş vermeyenler, bu sefer 15 Temmuz engeline takıldı. Peki ama kargolar 15 Temmuz günü çalışıyor mu? 16 Temmuz Aras Kargo kaçta açılıyor? İşte Aras Kargo 15 Temmuz açıklaması...
Aras Kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu?
15 Temmuz'da Aras kargo açık mı? Sipariş verecek olanların merakla araştırdığı konu için Aras Kargo açıklama yayımladı.
Aras Kargo; “15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz.
16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.” açıklamalarına yer verdi.
16 Temmuz Aras Kargo kaçta açılıyor?
Aras Kargo, yapmış olduğu açıklamalara göre 16 Temmuz günü saat 9'da çalışmasına devam edecek.
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