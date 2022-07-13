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MNG kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma MNG kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz kargolar çalışıyor mu?

MNG kargo 15 Temmuz'da açık mı? Kargo firmalarının kurban bayramında çalışmaması, kargoların aksamasına neden oldu. Şimdilerde de kurban bayramından sonra 15 Temmuz Demokrasi Zaferinde de kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. 15 Temmuz Cuma MNG kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-07-13 21:10:43
MNG kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma MNG kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz kargolar çalışıyor mu?

Kargo firmalarının kurban bayramında çalışmaması, kargoların aksamasına neden oldu. Şimdilerde de kurban bayramından sonra 15 Temmuz Demokrasi Zaferinde de kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. 15 Temmuz Cuma MNG kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

MNG kargo 15 Temmuz'da açık mı?

MNG kargo firması 15 Temmuz günü şirketin çalışıp çalışmayacağına ilişkin;

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir.

16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.

Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz." açıklamasını yaptı.

16 Temmuz kargolar çalışıyor mu?

MNG kargo, diğer kargo firmaları gibi 16 Temmuz Cumartesi günü çalışmaya devam ediyor.

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