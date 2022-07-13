Sürat kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma günü Sürat kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz Cumartesi Sürat kargo çalışıyor mu?
Sürat kargo 15 Temmuz'da açık mı? Sipariş vermek isteyenler, 15 Temmuz gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. Özellikle kurban bayramındaki tatil sürecinden sonra kargolar kitlendi. Peki 15 Temmuz günü Sürat kargo çalışıyor mu? Kargo firmaları açık mı? 16 Temmuz'da kargolar çalışacak mı? İşte detaylar...
2022-07-13 21:01:14
Sipariş vermek isteyenler, 15 Temmuz gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. Özellikle kurban bayramındaki tatil sürecinden sonra kargolar kitlendi. Peki 15 Temmuz günü Sürat kargo çalışıyor mu? Kargo firmaları açık mı? 16 Temmuz'da kargolar çalışacak mı? İşte detaylar...
Sürat kargo 15 Temmuz'da açık mı?
Kargo firmaları 15 Temmuz günü çalışıp çalışmayacaklarını, bir duyuruyla bildirdiler. Sürat kargo;
“Demokrasi ve Milli Birlik Günü” resmi tatilinde tüm birimlerimizde 1 gün hizmete ara verilecektir.
16 Temmuz Cuma günü tüm birimlerimizle hizmetimize devam edeceğiz.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun!" açıklamasıyla 15 Temmuz günü çalışmayacağını belirtti.
16 Temmuz Cumartesi Sürat kargo çalışıyor mu?
Sürat Kargonun bildirisine göre 16 Temmuz Cumartesi günü, kargo firmaları çalışmalarına devam edecek.
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