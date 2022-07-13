Sürat kargo 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz Cuma günü Sürat kargo çalışıyor mu? 16 Temmuz Cumartesi Sürat kargo çalışıyor mu?

Sürat kargo 15 Temmuz'da açık mı? Sipariş vermek isteyenler, 15 Temmuz gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. Özellikle kurban bayramındaki tatil sürecinden sonra kargolar kitlendi. Peki 15 Temmuz günü Sürat kargo çalışıyor mu? Kargo firmaları açık mı? 16 Temmuz'da kargolar çalışacak mı? İşte detaylar...