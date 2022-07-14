15 Temmuz (bugün) Ankara'da EGO otobüsler ücretsiz mi? Bugün Ankara'da otobüs, metro, Ankaray bedava mı? Kurban bayramı boyunca Ankara'da EGO'ya bağlı otobüsler, metro ve Ankaray vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermişti. 15 Temmuz resmi tatiller arasında yer alıyor ve bu günde vatandaşlar otobüslerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Ankara'da da 15 Temmuz'da işlerine gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar EGO otobüsler 15 Temmuz'da ücretsiz m, indirimli mi? sorularına yanıt arıyor.

2022 Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Kurban bayramı tatili 13-14 Temmuz idari izin sayılarak kamu çalışanlarına 9 gün oldu. Ülkemizde resmi tatillerden biri olan 15 Temmuz'da vatandaşlar yaşadığı kentte otobüslerin bedeva olup olmadığını araştırıyor. Pek çk büyük şehirde 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Ankara'da yaşayan vatandaşlar da 15 Temmuz (bugün) Ankara'da EGO otobüsler ücretsiz mi? Bugün Ankara'da otobüs, metro, Ankaray bedava mı? sorularına yanıt arıyor.

15 Temmuz (bugün) Ankara'da EGO otobüsler ücretsiz mi?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (otoüs, metro, ANKARAY ve Teleferik) ile Kurban Bayramı süresincde 9-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde ücretsiz hizmet vereceğini açıklamıştı. Kurban bayramı boyunca Ankara'da ücretsiz hizmet veren EGO otobüsleri 15 Temmuz'da da bedava olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle Ankara'da yaşayan vatandaşlar toplu taşımaları ücretsiz kullanabilecek.

Bugün Ankara'da otobüs, metro, Ankaray bedava mı?

Ankara'da bugün (15 Temmuz Cuma) EGO'ya bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ankara'da metro, otobüs ve Ankaray da vatandaşlara 15 Temmuz'da bedava hizmet verecek.

Başkentray 15 Temmuz'da ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, İzban ve Başkentray'ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

EGO nedir?

Kuruluşumuz 16 Aralık 1942 tarihinde Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi olarak kurulmuş 1950 tarihinde Otobüs İşletme İdaresinin bünyesine katılmasıyla Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü) olarak Ankara'ya elektrik, havagazı (daha sonra doğalgaz) ve otobüs hizmetleri verilmiştir. 1982 yılında elektrik hizmetleri Türkiye Elektrik Kurumuna, 2007 yılında da doğalgaz hizmetleri Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye devredilmiştir. Kuruluşumuz bugün Ankara'da toplu taşıma hizmetlerinde otobüs ve raylı sistemlerinin (Metro) işletmelerini ve ayrıca kentin trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ulaşım planlama hizmetlerini üstlenmiştir.