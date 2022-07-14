15 Temmuz'da (bugün) İzmir'de ESHOT otobüsleri ücretsiz mi? İzmir'de 15 Temmuz'da otobüs, metro, İZBAN bedava mı? Kurban bayramı tatili kamu kurum ve kuruluşlarında 9 güne çıkarıldı. 13-14 Temmuz idari izin sayılarak 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile birleştirilerek bayram tatili 9 gün oldu. Pek çok ilimizde kurban bayramda toplu taşıma vatandaşlara ücretsiz hizmet vermişti. İzmir'de de bayram boyunca ESHOT otobüsleri bedava olmuştu. Peki 15 Temmuz'da İzmir'de otobüsler, metro ve İZBAN bedava mı olacak yoksa indirimli mi olacak?

15 Temmuz'da (bugün) İzmir'de ESHOT otobüsleri ücretsiz mi? İzmir'de 15 Temmuz'da otobüs, metro, İZBAN bedava mı? soruları şu sıralar İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İzmir'de ESHOT otobüsleri ve metro bayramda ücretsiz olmuştu. 15 Temmuz resmi tatiller arasında yer alıyor. Peki 15 Temmuz'da İzmir'de toplu taşıma (otobüs, metro, İzban) bedava mı olacak?

15 Temmuz'da (bugün) İzmir'de ESHOT otobüsleri ücretsiz mi?

15 Temmuz'da kent turu yapmak isteyen vatandaşlar İzmir'de otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. İzmir'de yaşayanları sevindiren açıklama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Soyar sosyal medaydan yaptığı açıklamada 15 Temmuz'da İzmir'de toplu taşımaların bedava olacağını duyurdu.

İzmir'de 15 Temmuz'da otobüs, metro, İZBAN bedava mı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer sosyal medyadan yaptığı açıklamada bayramda ve 15 Temmuz'da Belediyeye bağlı toplu taşıma sistemlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Soyer açıklamasında "Kurban Bayramı boyunca ve 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz. Seveni sevdiğine kavuşturacak metro, tramvay, vapur ve otobüsleri dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İyi bayramlar." dedi.

İzmir'de 15 Temmuz'da İZBAN bedava mı?

15 Temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle toplu taşımalar İzmir'de ücretsiz olacak. İZBAN seferleri de İzmir'de 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet verecek.

Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedir?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar Toplantısı'nda: "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükûmete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir." ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım ise 11 Ekim 2016'da yasa teklifi hazırlanarak milletvekillerinin imzasına sunulduğunu açıkladı. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

İzban nedir?

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) veya Egeray,[9] Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemidir. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirildi. İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde 41 istasyon bulunmaktadır. Hat bu özelliği ile Türkiye'nin en uzun şehir içi banliyö hattı konumundadır. İZBAN'da yolcu taşımacılığı 30 Ağustos 2010'da başladı. Hattaki son genişletme 8 Eylül 2017'de tamamlandı. Hatta 2017'de 98 milyon yolcu taşındı. .