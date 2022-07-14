Bugün 15 Temmuz'da İzmir'de İZBAN ücretsiz mi? İZBAN yarın (15 Temmuz) bedava mı indirimli mi? Kurban bayramı nedeniyle İzmir'de ESHOT'a bağlı toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdi. Kurban bayramı tatilinin 4 gününde İZBAN da bedava olmuştu. Resmi tatillerden biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde İZBAN seferlerinin bedava olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İzmir'de Kurban bayramında Belediye'ye ait toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi. 9 Temmuz Cumartesi gününden başlayan ücretsiz toplu taşıma hizmeti 13 Temmuz'da sona ermişti. Vatandaşlar 15 Temmuz'da İZBAN seferlerinin de ücretsiz olup omayacağını merak ediyor. Bugün 15 Temmuz'da İzmir'de İZBAN ücretsiz mi? İZBAN yarın (15 Temmuz) bedava mı indirimli mi? soruları son zamanlarda pek çok kişi tarafından soruluyor. İşte detaylar...

Yarın 15 Temmuz'da İzmir'de İZBAN ücretsiz mi?

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde toplu taşımalar ücretsiz olacak. Ücretsiz toplu taşımalar arasında İZBAN da yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde İZBAN'ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıklamıştı.

İZBAN bugün (15 Temmuz) bedava mı indirimli mi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmirlileri sevindiren açıklamayı Kurban bayramı arifesinde yapmıştı. Soyer İzmir'de İZBAN seferlerinin 15 Temmuz'da ücretsiz olacağını açıklamıştı. Soyer sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı boyunca ve 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz. Seveni sevdiğine kavuşturacak metro, tramvay, vapur ve otobüsleri dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İyi bayramlar." demişti.

İZBAN nedir?

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) veya Egeray, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemidir. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirildi. İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde 41 istasyon bulunmaktadır. Hat bu özelliği ile Türkiye'nin en uzun şehir içi banliyö hattı konumundadır. İZBAN'da yolcu taşımacılığı 30 Ağustos 2010'da başladı. Hattaki son genişletme 8 Eylül 2017'de tamamlandı. Hatta 2017'de 98 milyon yolcu taşındı.

Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedir?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.