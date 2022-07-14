İstanbul'da bugün (15 Temmuz) otobüsler bedava mı? 15 Temmuz'da İETT otobüsleri ücretsiz mi? İETT 15 Temmuz'da bedava mı? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da Kurban bayramı nedeniyle toplu taşıma vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermişti. Resmi tatil günlerinden olan 15 Temmuz'da İstanbul'da İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Konuya ilişkin İstanbulluları sevindiren açıklama geldi.

İstanbul'da bugün (15 Temmuz) otobüsler bedava mı? 15 Temmuz'da İETT otobüsleri ücretsiz mi? İETT 15 Temmuz'da bedava mı? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da Kurban bayramı nedeniyle toplu taşıma vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermişti. Resmi tatil günlerinden olan 15 Temmuz'da İstanbul'da İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Konuya ilişkin İstanbulluları sevindiren açıklama geldi.

İstanbul'da Kurban bayramı nedeniyle belediyeye ait toplu taşıma araçlar vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi. Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ücretsiz ulaşımın bitip bitmediğini merak edip araştırmaya başladı. İETT ücretsiz seyehat 13 Temmuz'da sona erdi. Resmi tatil günleri arasında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İETT otobüslerin ücretisiz mi yolda parali mı olduğunu araştırmaya başladı.

İstanbul'da bugün (15 Temmuz) otobüsler bedava mı?

Kurban bayramı tatili boyunca yani 4 gün boyunca İstanbul'da İETT otobüsleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatanaşlar İETT otobüslerinin bedava olup olmadığını merak ediyor. İETT tarafından yapılan açıklamada 15 Temmuz'da da İETT ulaşımlarının bedava olacağı açıklandı.

15 Temmuz'da İETT otobüsleri ücretsiz mi?

15 Temmuz'da İETT seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Resmi tatil günleri arasında yer alan 15 Temmuz'da vatandaşlar İETT (otobüs,metro,metrobüs) kullanarak İstanbul gezintisi yapabilecek.

15 Temmuz'da Marmaray bedava mı?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da; Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecektir” ifadelerine yer verildi.

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.

1939 yılında muhtelif şirketleri millîleştiren 3645 sayılı yasa ile "İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü" adı altında bugünkü statüsüne kavuştu. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT'ye devredildi. 1961'de işletmeye alınan troleybüsler, 1984'e kadar İstanbullulara hizmet verdi. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle birlikte Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'na devredildi. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdi. Bugün yalnızca kent içi toplu taşıma hizmeti sunan İETT, otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında özel halk otobüsleri ve İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin yönetim, işletme ve denetiminden sorumludur. İETT ayrıca İstanbul'daki raylı sistemlerin (metro ve tramvay) bir bölümünün (Eminönü - Kabataş, Sultançiftliği - Edirnekapı, Edirnekapı - Topkapı, Otogar - Başakşehir) yapımını da üstlenmiştir.

Marmaray nedir?

Marmaray veya B1 (Halkalı - Gebze & Ataköy - Pendik) Banliyö Treni, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli illerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Sistem, İstanbul Boğazı'nın altında inşa edilen Marmaray Tüneli'nin inşa edilmesi ve Avrupa Yakasındaki Halkalı Tren İstasyonu ile Anadolu Yakasındaki Gebze Tren İstasyonu arasında yer alan ve Marmara Denizi boyunca uzanan mevcut B1 ve B2 banliyö hatlarının modernizasyonu sonucu hayata geçirilmiştir. İnşaat çalışmaları Şubat 2004'te başlamış ve projenin tamamlanma tarihi olarak Nisan 2009 olarak ilan edilmiştir. Ancak çalışmalar sırasında ortaya çıkan tarihî ve arkeolojik buluntular nedeniyle gecikmeler yaşanmış ve projenin ilk etabı 29 Ekim 2013'te, ikinci etap çalışmaları ise 12 Mart 2019'da hizmete girmiştir.

Marmaray projesi kapsamında, batırma tüp tünel (1,4 km), delme tüneller (toplam 9,4 km), aç-kapa tüneller (toplam 2,4 km), yer üstünde üçüncü bir hat, üç yeni yer altı istasyonu, 37 yer üstü istasyonu (yenileme ve iyileştirme), yeni işletim kontrol merkezi, depo sahaları, atölyeler, bakım tesisleri inşa edilmiş ve 440 vagonluk modern demiryolu araçları satın alınmıştır. Bu trenler şu an Halkalı - Gebze ve Ataköy - Pendik arası hizmet vermektedir.

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