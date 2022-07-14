Bugün (15 Temmuz) Marmaray ücretsiz mi? 15 Temmuz'da Marmaray bedava mı, indirimli mi? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda toplu taşımayı ücretsiz kullandı. Marmaray'da bayram tatili boyunca yani 4 gün ücretsiz oldu. 15 Temmuz'da işe gitmek üzere evinden çıkan ve Marmaray kullanmak isteyen on binlerce kişi Marmaray'ın bedava olup olmadığını merak ediyor. İstanbulluların sıkça kullandığı raylı sisteme ilişkin gelen açıklama herkesi sevindirdi.

Bugün (15 Temmuz) Marmaray ücretsiz mi? 15 Temmuz'da Marmaray bedava mı, indirimli mi? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda toplu taşımayı ücretsiz kullandı. Marmaray'da bayram tatili boyunca yani 4 gün ücretsiz oldu. 15 Temmuz'da işe gitmek üzere evinden çıkan ve Marmaray kullanmak isteyen on binlerce kişi Marmaray'ın bedava olup olmadığını merak ediyor. İstanbulluların sıkça kullandığı raylı sisteme ilişkin gelen açıklama herkesi sevindirdi.

Milyonlarca kişi Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla tatilde. Tatilde olmayan ve işe gitmek zorunda olan vatandaşlar da 15 Temmuz'da toplu taşımaların ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu merak ediyor. Bugün (15 Temmuz) Marmaray ücretsiz mi? 15 Temmuz'da Marmaray bedava mı, indirimli mi? soruları pek çok kişi tarafından soruluyor. İstanbulluları sevindiren açıklana geçtiğimiz günlerde gelmişti.

Bugün (15 Temmuz) Marmaray ücretsiz mi?

İstanbul'da 15 Temmuz günü Marmaray'ı kullanmak isteyenler ücretsiz şekilde bu sistemden faydalanabilecek. Marmaray 15 Temmuz Cuma günü tüm vatandaşlara bedava olacak.

15 Temmuz'da Marmaray bedava mı, indirimli mi?

İstannbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. İZBAN da 15 Temmuz'da bedava olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, İzban ve Başkentray'ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İstanbul'da bugün (15 Temmuz) otobüsler bedava mı?

Kurban bayramı tatili boyunca yani 4 gün boyunca İstanbul'da İETT otobüsleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatanaşlar İETT otobüslerinin bedava olup olmadığını merak ediyor. İETT tarafından yapılan açıklamada 15 Temmuz'da da İETT ulaşımlarının bedava olacağı açıklandı.

Marmaray nedir?

Marmaray veya B1 (Halkalı - Gebze & Ataköy - Pendik) Banliyö Treni, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli illerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Sistem, İstanbul Boğazı'nın altında inşa edilen Marmaray Tüneli'nin inşa edilmesi ve Avrupa Yakasındaki Halkalı Tren İstasyonu ile Anadolu Yakasındaki Gebze Tren İstasyonu arasında yer alan ve Marmara Denizi boyunca uzanan mevcut B1 ve B2 banliyö hatlarının modernizasyonu sonucu hayata geçirilmiştir. İnşaat çalışmaları Şubat 2004'te başlamış ve projenin tamamlanma tarihi olarak Nisan 2009 olarak ilan edilmiştir. Ancak çalışmalar sırasında ortaya çıkan tarihî ve arkeolojik buluntular nedeniyle gecikmeler yaşanmış ve projenin ilk etabı 29 Ekim 2013'te, ikinci etap çalışmaları ise 12 Mart 2019'da hizmete girmiştir.

Marmaray projesi kapsamında, batırma tüp tünel (1,4 km), delme tüneller (toplam 9,4 km), aç-kapa tüneller (toplam 2,4 km), yer üstünde üçüncü bir hat, üç yeni yer altı istasyonu, 37 yer üstü istasyonu (yenileme ve iyileştirme), yeni işletim kontrol merkezi, depo sahaları, atölyeler, bakım tesisleri inşa edilmiş ve 440 vagonluk modern demiryolu araçları satın alınmıştır. Bu trenler şu an Halkalı - Gebze ve Ataköy - Pendik arası hizmet vermektedir.