15 bin sözleşmeli öğretmen atama taban (en düşük) puanları | Fen bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, ilköğretim matematik öğretmenliği atama taban puanı kaç? 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları 31 Ocak 2022'de tamamlandı. Atamaların tamamlanmasından sonra öğretmen adayları atama en düşük taban puanlarının kaç olduğunu araştırmaya başladı. Kendi branşlarında atamaların kaç puanla yapıldığını merak eden binlerce kişi atama verilerinin açıklanmasını bekliyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama taban (en düşük) puanları | Fen bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, ilköğretim matematik öğretmenliği atama taban puanı kaç? 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları 31 Ocak 2022'de tamamlandı. Atamaların tamamlanmasından sonra öğretmen adayları atama en düşük taban puanlarının kaç olduğunu araştırmaya başladı. Kendi branşlarında atamaların kaç puanla yapıldığını merak eden binlerce kişi atama verilerinin açıklanmasını bekliyor.

Eylül ayında 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurmuştu. 15 bin öğretmen atamasına ilişkin süreç 27 Eylül'de başladı. Binlrece öüğretmen adayı atama sonuçlarını dört gözle bekliyordu. Atama sonuçları da 31 Ocak'ta ilan edildi. Öğretmen adayları kendi branşlarında yapılan atamalarda en düşük taban puanın kaç olduğunu merak edip araştırıyor. Peki Fen bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, ilköğretim matematik öğretmenliği atama taban puanı kaç? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama taban (en düşük) puanları belli oldu mu?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama taban (en düşük) puanları

15 bin sözleşmeli öğretmen atanasına ilişkin taban puanlar henüz netleşmedi. Öğretmen atamalarına ilişkin bilgiler http://personel.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden ulaşılabilecek. 15 bin öğretmen atamasında en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

Fen bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, ilköğretim matematik öğretmenliği atama taban puanı kaç?

15 bin öğretmen ataması öncesi oluşan taban puanlar aşaığdaki gibiydi...