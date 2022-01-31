Öğretmen ek atama 2022 | 2022 öğretmen ataması ne zaman? 2022'de öğretmen ataması yapılacak mı? 2022 yılının ilk öğretmen ataması 31 Ocak'ta yapıldı. 15 bin öğretmen atamalarına ilişkin ilk müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan Eylül ayında yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. 31 Ocak'ta açıklanan atama sonuçlarından sonra atama bekleyen öğretmen adayları 2022'de yeni öğretmen atamalarının yapılacağı zamanı merakla beklemeye başladı. Ek atama yapılması da öğretmen adaylarının öncelikli talebi.

Öğretmen ek atama 2022 | 2022 öğretmen ataması ne zaman? 2022'de öğretmen ataması yapılacak mı? sorusu atanmayı bekleyen binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında yapılan öğretmen atamalarından sonra 15 bin ek atama daha yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" demişti. Erdoğan'ın müjdesinden sonra atama başvuru süreci 29 Eylül'de başladı ve atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklandı.

2022'de öğretmen ataması yapılacak mı?

Atanamayan öğretmenler 2022 yılında yeni öğretmen atamalarının yapılması için seslerini duyurmak istiyor. Sosyal medyada binlere kişi #ÖğretmenlerReddediyor etiketi ile binlerce mesaj attı ve öğretmen atama sayılarının artırılmasını talep etti. 2022 yılında öğretmen atamalarına devam edilmesi bekleniyor. Özellikle yaz döneminde yeni eğitim öğretim yılınının başlamasına yakın yeni öğretmen atamları yapılabilir.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Her sene olduğu gibi 2022'de de öğretmen atamaları yapılacak. Öğretmen atamaları yaz döneminde yapılabilir.

20 bin öğretmen ataması Eylül''de yapıldı

20 bin öğretmen atamasına ilişkin ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleşti. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alındı ve 2 Ağustos'ta sonuçlandı. Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapıldı ve sonuçlar 8 Temmuz'da açıklandı. Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alındı ve sonuçları ise 8 Eylül'de açıklandı.

15 bin öğretmen ataması 31 ocak'ta yapıldı

15 bin öğretmee atamasına dair ön başvurular 27 Eylül'de başladı. 12-27 Kasım tarihleri arasında sözlü sınavlara giren adaylar 21-26 Ocak tarihlerinde tercihlerini tamamladı. Tercih işlemlerinden sonra atama sonuçları da 31 Ocak 2022'de açıklandı.

15 bin öğretemen atama takvimi

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül - 8 Ekim 2021

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 25 Ekim 2021

Sözlü Sınavların Yapılması: 12-27 Kasım 2021

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 27 Aralık 2021

Atama Tercihlerinin Alınması: 21-26 Ocak 2022

-Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2022 .