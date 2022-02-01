15 bin öğretmen atama taban puanları | Özel eğitim, İngilizce, Rehberlik, Türkçe atama taban puanı kaç? 2021 yılında yapılan 20 bin öğretmen atamasının ardından atanamayan öğretmenler yeni atamaların yapılmasını talep etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu talebe olumlu yanıt vermiş ve 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurmuştu. 15 bin öğretmen atamalarına ilişkin süreç 27 Eylül'de başladı ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklandı. Öğretmen adayları atama taban puanlarının kaç olduğunu, en düşük atama puanlarını merak ediyor. İşte 15 bin öğretmen ataması minimum atama puanlarına dair detaylar...

15 bin öğretmen atama taban puanları | Özel eğitim, İngilizce, Rehberlik, Türkçe atama taban puanı kaç? Cumhurbaşkanı Erdoğana atanamayan öğretmenleri sevindiren açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Erdoğan açıklamasında 15 bin öğretmen ataması yapılcağını duyurmuştu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması takvimi belli oldu. Ön başvurular 27 Eylül'de başladı ve atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklandı. Atama sonuçlarının açıklanmasından sonra sözleşmeli öğretmen atama taban (en düşük) puanlarının kaç olduğu merak edilmeye başlandı.

15 bin öğretmen atama taban puanları

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı. Atamalarda en yüksek pay İstanbul'a ayrıldı. Atama sonuçlarından sonra öğretmen adayları atama taban puanlarını merak edip araştırmaya başladı. 15 bin öğretmen atamalarına ilşkin taban puanlar henüz netleşmedi. 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları http://personel.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden görüntülenecek.

Özel eğitim, İngilizce, Rehberlik, Türkçe atama taban puanı kaç?

15 bin öğretmen ataması öncesi oluşan taban puanlar aşaığdaki gibiydi...

15 bin öğretmen ataması branş dağlımı

15 bin öğretmen atama sürecinde sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği en çok alım yapılacak branş oldu. İşte 2022 15 bin öğretmen atamaları branş ve kontenjanlarına dair detaylar...

Okul öncesi öğretmenliği 1302 kişi

Matematik öğretmenliği 733 kişi

Almanca öğretmenliği 171 kişi

Coğrafya öğretmenliği 185 kişi

Fen Bilimleri öğretmenliği 702 kişi

Fizik öğretmenliği 253 kişi

İlköğretim Matematik öğretmenliği 1001 kişi

Özel Eğitim öğretmenliği 1755 kişi

Rehberlik öğretmenliği 804 kişi

Sınıf öğretmenliği 2175 kişi

Sosyal Bilgiler öğretmenliği 130 kişi

Tarih öğretmenliği 262 kişi

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği 501 kişi

Türkçe Öğretmenliği 698 kişi

Müzik öğretmenliği 350 kişi

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği 238 kişi

İngilizce öğretmenliği 857 kişi

Kimya öğretmenliği 261 kişi

Görsel sanatlar öğretmenliği 180 kişi

Felsefe öğretmenliği 149 kişi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1030 kişi

Biyoloji öğretmenliği 105 kişi

Beden Eğitimi öğretmenliği 351 kişi

Arapça öğretmenliği 314 kişi

15 bin öğretmen atama taban puanları .