Yüksek lisans (formasyon) ek ders ücreti ne kadar? 2022 Tezsiz yüksek lisans öğretmen ek ders ücretine zam mı geldi? Binlerce öğretmen 2022 yılında ek ders zam oranlarını merak ederken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek derslerle ilgili kritik bir yazı yayımlandı. Yazıda yüksek lisan yapmış öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerinin zamlı ödenmesi belirtildi. Binlerce öğretmeni ilgilendiren yazı sonrası tezsiz yüksek lisans (formasyon) almış öğretmenler 2022'de ek ders ücretinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Yüksek lisans (formasyon) ek ders ücreti ne kadar? 2022 Tezsiz yüksek lisans öğretmen ek ders ücretine zam mı geldi? Binlerce öğretmen 2022 yılında ek ders zam oranlarını merak ederken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek derslerle ilgili kritik bir yazı yayımlandı. Yazıda yüksek lisan yapmış öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerinin zamlı ödenmesi belirtildi. Binlerce öğretmeni ilgilendiren yazı sonrası tezsiz yüksek lisans (formasyon) almış öğretmenler 2022'de ek ders ücretinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Ek ders ücretleri öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip. Hayat pahalılığının arttığu son günlerde öğretmenler ek ders ücretleri ile nispeten rahat bir nefes alıyor. Öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte 2022 yılında ek ders ücretleri de zamlandı. Ayrıca MEB'den yüksek lisans yapmış öğretmenlere ödenmesi gereken ek ders ücretine dair önemli bir yazı geldi. Buna göre yüksek lisans yapmış öğretmenler ek ders ücretlerini zamlı alacak. Peki Yüksek lisans (formasyon) ek ders ücreti ne kadar? 2022 Tezsiz yüksek lisans öğretmen ek ders ücretine zam mı geldi?

Yüksek lisans (formasyon) ek ders ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplu sözleşmelerdeki ek ders maddelerinin ayrıntılarını içeren 13 maddelik yazıyı tüm birimlere gönderdi. 13 Maddelik yazının 3. maddesinde yüksek lisans yapmış öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerine dair bilgilendirme yer alıyor. İşte 3. maddede geçen bilgi:

Toplu Sözleşmenin "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8'inci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için daha önce sırasıyla %5 ve %15 artırımlı olarak ödenen ek ders ücretleri, sırasıyla %7 ve %20 artırımlı olarak ödenecektir.

2022 Tezsiz yüksek lisans öğretmen ek ders ücretine zam mı geldi?

Tezli yada tezsiz olsun yüksek lisans yapmış olan tüm öğretmenler yukarıda belirtilen oranda ek ders ücretlerini zamlı olarak alabilir.

Kadrolu-Sözleşmeli ek ders ücreti kaç TL oldu?

2022 yılında ek ders ücretleri belli oldu. Binlerce öğretmen maaş artışının yanında ek ders ücretlerine ne kadar zam geleceğini merak ediyordu. İşte 2022 Ocak dönemi öğretmen güncel ek dersücretleri;

Gündüz ek ders: 27.29 Lira olacak

Sözleşmeli öğretmen: 23,41 Lira olacak

Takviye kursu ek ders: 54,57 Lira oldu

Gece ek ders: 29,191 Lira olacak

Özel eğitim ek ders: 34,09 Lira oldu

Ek ders ücreti nedir?

Öğretmen maaşlarını artıran en önemli kalemlerden biri de ek ders gelirleridir. Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. 15 saat ders ile öğremenler ham maaş alır. 15 saatin dışında girilen her ders ek ders olarak tanımlanır ve ayrıca ücretlendirilir. Girilen her ekstra ders başına öğretmenlere ek ders ücreti verilir. Öğretmenler ek ders ile hayat pahalılığına karşı ayakta durmaya çalışıyor.