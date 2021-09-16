15 bin öğretmen atama | Türkçe öğretmeni kaç kişi atanacak? Türkçe atama kontenjan sayısı belli oldu mu?

15 bin öğretmen atama | Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklayarak atama bekleyen öğretmenleri sevindirdi. Öğretmenler 15 bin atamada kendi branşlarında ne kadar alım olacağını merak edip araştırmaya başladı. Türkçe öğretmeni olarak atanmayı bekleyenler de Türkçe öğretmeni kaç kişi atanacak? Türkçe öğretmeni atama kontenjan ve branş dağılımı ne kadar? 15 bin atamada ne kadar Türkçe öğretmeni atanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. 15 bin öğretmen atamasına dair kontenjanlar ve branş dağılımı henüz açıklanmadı ancak haberimizde tahmini atama rakamlarına göz atabilirsiniz.

15 bin öğretmen atama | Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklayarak atama bekleyen öğretmenleri sevindirdi. Öğretmenler 15 bin atamada kendi branşlarında ne kadar alım olacağını merak edip araştırmaya başladı. Türkçe öğretmeni olarak atanmayı bekleyenler de Türkçe öğretmeni kaç kişi atanacak? Türkçe öğretmeni atama kontenjan ve branş dağılımı ne kadar? 15 bin atamada ne kadar Türkçe öğretmeni atanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. 15 bin öğretmen atamasına dair kontenjanlar ve branş dağılımı henüz açıklanmadı ancak haberimizde tahmini atama rakamlarına göz atabilirsiniz.

Erdoğan yaptığı açıklamada "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. Bu açıklamadan sonra hangi branşta kaç öğretmen ataması yapılacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. KPSS sonuçlarının da açıklanmasından sonra öğretmen adayları kendi branşlarında ne kadar atama olacağını sorguluyor.

Türkçe öğretmeni kaç kişi atanacak?

15 bin öğretmen atamaları ile ilgili branş dağılımı ve kontenjanlar henüz belli olmadı. Branş ve kontenjanlar belli olur olmaz haberimizi güncelleyeceğiz. Ancak 20 bin öğretmen atamasına bakıldığı zaman 15 bin öğretmen atamasına dair fikir elde edilebilir. 20 bin öğretmen atamasında Türkçe öğretmeni branşından 1300 kişi atanmıştı.

Türkçe öğretmeni atama kontenjan ve branş dağılımı ne kadar olur?

Tahmin olarak yapılan değerlendirmede Türkçe öğretmeni atamasının 1000 civarı olacağı tahmin ediliyor.

15 bin öğretmen ataması takvimi

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

15 bin öğretmen ataması taban puanları

15 bin öğretmen atamasının taban puanları henüz belli değil. 2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik içins sözlü sınava çağrılanlara ait taban puanlar şu şekilde olmuştu:

Beden eğitimi KPSS taban puanı 74,81114

Bilişim Teknolojileri KPSS taban puanı 85,72941

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi KPSS taban puanı 80,45288

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği KPSS taban puanı 71,92481

Fen bilimleri öğretmenliği KPSS taban puanı 71,83010

İ.H.L. Meslek Dersleri KPSS taban puanı 77,33097

İlköğretim matematik öğretmenliği KPSS taban puanı 62,19634

İngilizce öğretmenliği KPSS taban puanı 61,90226

Matematik KPSS taban puanı 69,34726

Okul Öncesi Öğretmenliği KPSS taban puanı 75,71215

Sınıf öğretmenliği KPSS taban puanı 50,09558

Türkçe öğretmenliği KPSS taban puanı 73,21571

Adalet KPSS taban puanı 83,21765

20 bin öğretmen ataması

2021 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. 15 bin öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımı 20 bin öğretmen atamasındaki kontenjan ve branş dağılıma benzer olabilir. İşte 2020 öğretmen ataması branş, kadro ve kontenjan detayları...

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