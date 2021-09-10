15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması hangi tarihte yapılacak? 15 bin öğretmen ataması yapılacağı haberi atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında atama takviminin nasıl olacağı merak ediliyordu. 15 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim açıklandı. İşte 2021 yılı 15 bin öğretmen ataması takvimi.

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması hangi tarihte yapılacak? 15 bin öğretmen ataması yapılacağı haberi atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında atama takviminin nasıl olacağı merak ediliyordu. 15 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim açıklandı. İşte 2021 yılı 15 bin öğretmen ataması takvimi.

Cumhrubaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabınadn 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Erdoğan pylaşımında şunları söyledi: Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra öğretmen adayları atamaların hangi tarihte ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması hangi tarihte yapılacak?

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

15 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim MEB tarafından yayınlandı. Buna göre;

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında olacak.

Sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da yapılacak.

Sözlü Sıanv sonuçlarının çaıklanması 27 Aralık 2021 tarihinde olacak

Atanma tercihlerininin alınması 21-26 Ocak 2022 arasında yapılacak.

Atanma sonuçlarının açıklanması 31 Ocak 2022'de olacak.

Atama sonuçlarının açıklanmasından sonra atanan öğretmenler görev yerlerinde göreve başlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.