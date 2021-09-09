Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen binlerce öğretmeni sevindirecek bir açıklamada bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada 15 bin yeni öğretmen alımı yapacağını duyurdu. Ek atama bekleyen binlerce öğretmen Erdoğan'ın açıklamasından sonra 2020 KPSS puanı ile 15 bin öğretmen atamasına başvuru yapıp yapamayacağını araştırmaya başladı. Peki 2020 KPSS puanı 15 bin öğretmen atamasında geçerli mi? 2020 ÖABT 15 bin atamada geçerli mi? 15 bin öğretmen atamasına dair takvimin ve detayların bir kaç gün içinde belli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen binlerce öğretmeni sevindirecek bir açıklamada bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada 15 bin yeni öğretmen alımı yapacağını duyurdu. Ek atama bekleyen binlerce öğretmen Erdoğan'ın açıklamasından sonra 2020 KPSS puanı ile 15 bin öğretmen atamasına başvuru yapıp yapamayacağını araştırmaya başladı. Peki 2020 KPSS puanı 15 bin öğretmen atamasında geçerli mi? 2020 ÖABT 15 bin atamada geçerli mi? 15 bin öğretmen atamasına dair takvimin ve detayların bir kaç gün içinde belli olması bekleniyor.

Mart 2021 tarihinde 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklanmışı. Atamalar biterken atanamayan öğretmenler hükümetten ek atama talabinde bulunmuştu. Seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalışan binlerce öğretmen adaylarına Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile müjde verdi. Erdoğan açıklamasında 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasına sevinen binlerce kişi aamanın hangi yılın KPSS puanına göre yapılacağını merak ediyor. Peki 2020 KPSS puanı 15 bin öğretmen atamasında geçerli mi? 2020 ÖABT 15 bin atamada geçerli mi?

Erdoğan'dan 15 bin öğretmen ataması müjdesi

Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra atama bekleyen binlerce öğretmen adayı 15 bin öğretmen 2020 KPSS puanıyla mı atanacak sorusunu sormaya başladı. Peki 15 bin öğretmen ataması ek atama mı?

2020 KPSS puanı 15 bin öğretmen atamasında geçerli mi?

2020 itibarıyla öğretmenlerin KPSS geçerlilik süresi 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştü. Öğretmen adayları ek atama konusunda seslerini duyurmak için oldukça fazla çaba göstermişti. Eğer ek atama yapılmazsa öğretmen adaylarının 2020 yılının eylül ayında yapılan KPSS puanları bu yılki sınav sonuçlarının açıklanacağı 16 Eylül'den sonra geçerliliğini yitirecek.

2020 ÖABT 15 bin atamada geçerli mi?

2020 yılında alınan KPSS puanlarının 15 bin öğretmen atamasında geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor. 15 bin öğretmen atamasının ek atama mı yoksa normal atama mı olduğu öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. 15 bin öğretmen atamasına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

15 bin öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı belli oldu mu?

Atamaya ilişkin çalışmaların devam ettiğini, branş dağılımları ve atama takviminin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

Cumhrubaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağının müjdesini 8 Eylül'de duyurdu. Başvuruların ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Ancak net bir başvuru tarihi henüz açıklanmadı.

ÖABT nedir?

ÖABT uzun yazılışı ile beraber, ‘Öğretmenlik Alan Bilgisi testi şeklinde ifade edilmektedir. Her öğretmenin kamu bünyesinde mesleğini icra edebilmesi için, KPSS sınavından sonra girmesi gereken bir sınav olarak öne çıkıyor. Adından da Anlaşılacağı üzere öğretmenlerin kendi alan bilgisi doğrultusunda test üzerinden yapılan sınavdır. Bu sınav özellikle KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavı kadar önemli bir potansiyel teşkil eder.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.