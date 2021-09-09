15 bin öğretmen ataması branş dağılımı (tahmini) | 15 bin öğretmen atamasında hangi branştan kaç kişi atanacak?
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı (tahmini) | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen ataması yapacağız açıklamasından sonra atama bekleyen öğretmen adayları kendi branşlarında kaç öğretmenin atanacağını araştırmaya başladı. Yeni öğretmen atamasında 20 bin öğretmen atamasına benzer bir oranda branş dağılımının yapılması bekleniyor. İşte 15 bin öğretmen ataması tahmini branş kontenjan dağılımı.
2021-09-09 09:19:18
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı (tahmini) | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen ataması yapacağız açıklamasından sonra atama bekleyen öğretmen adayları kendi branşlarında kaç öğretmenin atanacağını araştırmaya başladı. Yeni öğretmen atamasında 20 bin öğretmen atamasına benzer bir oranda branş dağılımının yapılması bekleniyor. İşte 15 bin öğretmen ataması tahmini branş kontenjan dağılımı.
2021 yılının Mart ayında yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasından sonra bir öğretmen ataması daha yapılacağının müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı duyuruda "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra 15 bin öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımları araştırılmaya başlandı. Peki 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?
15 bin öğretmen atamasında hangi branştan kaç kişi atanacak?
15 bin öğretmen atamasına başvurmak isteyen binlerce öğretmen adayı atamalarda hangi branştan kaç kişi atanacak? sorusuna yanıt arıyor. Atama kontenjan ve branş dağılımı bilgisi henüz verilmedi. Ancak tahmini bir branş dağılımı çıkartıldı.
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı (tahmini)
MEB Personel'de yer alan habere göre 15 bin öğretmen ataması tahmini branş ve kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.
Sınıf Öğretmenliği 2165
İngilizce 1148
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1085
Özel Eğitim 1876
İlköğretim Matematik Öğr. 800
Okul Öncesi Öğrt 800
Türkçe 750
PDR 550
Fen Bilimleri/Fen ve Tek. 680
Beden Eğitimi 500
Sosyal Bilgiler 450
Matematik 400
Türk Dili ve Edebiyatı 390
Bilişim Teknolojileri 390
İ.H.L. Meslek Dersleri 365
Görsel Sanatlar 302
Müzik 300
Arapça 258
Fizik 275
Kimya 210
Tarih 180
Almanca 170
Coğrafya 150
Felsefe 120
Biyoloji 65
DİĞER BRANŞLAR 65
Elektrik-Elektronik Tek./Elek 66
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55
Teknoloji ve Tasarım 50
Muhasebe ve Finansman 30
Giyim Üretim Teknolojisi 30
Elektrik-Elektronik Tek./Elk 20
Makine Tek./Makine ve Ka. 30
Sağlık/Hemşirelik 10
Tekstil Tek./Tekstil 15
El San.Tek./El Sanatları 15
Kuyumculuk Teknolojisi 15
Harita-Tapu-Kadastro/ 15
Tesisat Teknolojisi ve İklim. 15
Adalet 15
Halkla İlişkiler ve Org 15
Mobilya ve İç Mekan Tas. 15
El San.Tek./Nakış 15
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 8
Güzellik ve Saç Bakım Hiz 6
Sağlık Bilgisi 6
Gıda Teknolojisi 9
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 9
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 7
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 6
Sanat Tarihi 9
Denizcilik/Gemi Yönetimi 7
Sağlık/Sağlık Hizmetleri 9
Yenilenebilir Enerji Tek. 8
Endüstriyel Otomasyon Tek 7
Metal Teknolojisi 6
Seramik ve Cam Teknolojisi 6
Konaklama ve Seyahat Hiz. 5
Büro Yönetimi 3
Radyo-Televizyon 1
Ulaştırma Hizmetleri 1
Yiyecek İçecek Hizmetleri 1
Motorlu Araçlar Teknolojisi 1
15 bin öğretmen ataması taban puanları belli oldu mu?
15 bin öğretmen ataması taban puanları henüz belli olmadı. 21 Mart'ta 20 bin örğretmenin atamasının yapıldığı süreçteki taban puanları öğretmen adaylarına yardımcı olabilir. İşte 21 Mart ataması taban puanları... Tıklayın
15 bin öğretmen atamasında hangi branştan kaç kişi atanacak?
2021 Mart ayında 20 bin öğretmen ataması yapılmasına karar verilmişti. 20 bin öğretmen atamasında kontenjan ve branş dağılımları açıklanmıştı. Yeni öğretmen atamasında da bu kontenjan ve branş dağılımına benzer bir atama yapılması bekleniyor. İşte 2020 öğretmen ataması branş, kadro ve kontenjan detayları...
15 bin öğretmen atamasında 20 bin öğretmen atamasına benzer bir branş dağılı ile atama yapılması bekleniyor.
20 bin öğretmen ataması kontenjanları
15 bin öğretmen ataması kontenjanları henüz belli değil. İşte 20 bin öğretmen ataması kontenjanları... TIKLYAIN
15 bin öğretmen ataması başvuru şartları neler?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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