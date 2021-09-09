15 bin öğretmen ataması branş dağılımı (tahmini) | 15 bin öğretmen atamasında hangi branştan kaç kişi atanacak?

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı (tahmini) | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen ataması yapacağız açıklamasından sonra atama bekleyen öğretmen adayları kendi branşlarında kaç öğretmenin atanacağını araştırmaya başladı. Yeni öğretmen atamasında 20 bin öğretmen atamasına benzer bir oranda branş dağılımının yapılması bekleniyor. İşte 15 bin öğretmen ataması tahmini branş kontenjan dağılımı.

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı (tahmini) | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen ataması yapacağız açıklamasından sonra atama bekleyen öğretmen adayları kendi branşlarında kaç öğretmenin atanacağını araştırmaya başladı. Yeni öğretmen atamasında 20 bin öğretmen atamasına benzer bir oranda branş dağılımının yapılması bekleniyor. İşte 15 bin öğretmen ataması tahmini branş kontenjan dağılımı.

2021 yılının Mart ayında yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasından sonra bir öğretmen ataması daha yapılacağının müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı duyuruda "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra 15 bin öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımları araştırılmaya başlandı. Peki 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?

15 bin öğretmen atamasında hangi branştan kaç kişi atanacak?

15 bin öğretmen atamasına başvurmak isteyen binlerce öğretmen adayı atamalarda hangi branştan kaç kişi atanacak? sorusuna yanıt arıyor. Atama kontenjan ve branş dağılımı bilgisi henüz verilmedi. Ancak tahmini bir branş dağılımı çıkartıldı.

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı (tahmini)

MEB Personel'de yer alan habere göre 15 bin öğretmen ataması tahmini branş ve kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sınıf Öğretmenliği 2165

İngilizce 1148

Din Kült. ve Ahl.Bil. 1085

Özel Eğitim 1876

İlköğretim Matematik Öğr. 800

Okul Öncesi Öğrt 800

Türkçe 750

PDR 550

Fen Bilimleri/Fen ve Tek. 680

Beden Eğitimi 500

Sosyal Bilgiler 450

Matematik 400

Türk Dili ve Edebiyatı 390

Bilişim Teknolojileri 390

İ.H.L. Meslek Dersleri 365

Görsel Sanatlar 302

Müzik 300

Arapça 258

Fizik 275

Kimya 210

Tarih 180

Almanca 170

Coğrafya 150

Felsefe 120

Biyoloji 65

DİĞER BRANŞLAR 65

Elektrik-Elektronik Tek./Elek 66

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55

Teknoloji ve Tasarım 50

Muhasebe ve Finansman 30

Giyim Üretim Teknolojisi 30

Elektrik-Elektronik Tek./Elk 20

Makine Tek./Makine ve Ka. 30

Sağlık/Hemşirelik 10

Tekstil Tek./Tekstil 15

El San.Tek./El Sanatları 15

Kuyumculuk Teknolojisi 15

Harita-Tapu-Kadastro/ 15

Tesisat Teknolojisi ve İklim. 15

Adalet 15

Halkla İlişkiler ve Org 15

Mobilya ve İç Mekan Tas. 15

El San.Tek./Nakış 15

Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15

Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 8

Güzellik ve Saç Bakım Hiz 6

Sağlık Bilgisi 6

Gıda Teknolojisi 9

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 9

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 7

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 6

Sanat Tarihi 9

Denizcilik/Gemi Yönetimi 7

Sağlık/Sağlık Hizmetleri 9

Yenilenebilir Enerji Tek. 8

Endüstriyel Otomasyon Tek 7

Metal Teknolojisi 6

Seramik ve Cam Teknolojisi 6

Konaklama ve Seyahat Hiz. 5

Büro Yönetimi 3

Radyo-Televizyon 1

Ulaştırma Hizmetleri 1

Yiyecek İçecek Hizmetleri 1

Motorlu Araçlar Teknolojisi 1

15 bin öğretmen ataması taban puanları belli oldu mu?

15 bin öğretmen ataması taban puanları henüz belli olmadı. 21 Mart'ta 20 bin örğretmenin atamasının yapıldığı süreçteki taban puanları öğretmen adaylarına yardımcı olabilir. İşte 21 Mart ataması taban puanları... Tıklayın

15 bin öğretmen atamasında hangi branştan kaç kişi atanacak?

2021 Mart ayında 20 bin öğretmen ataması yapılmasına karar verilmişti. 20 bin öğretmen atamasında kontenjan ve branş dağılımları açıklanmıştı. Yeni öğretmen atamasında da bu kontenjan ve branş dağılımına benzer bir atama yapılması bekleniyor. İşte 2020 öğretmen ataması branş, kadro ve kontenjan detayları...

15 bin öğretmen atamasında 20 bin öğretmen atamasına benzer bir branş dağılı ile atama yapılması bekleniyor.

20 bin öğretmen ataması kontenjanları

15 bin öğretmen ataması kontenjanları henüz belli değil. İşte 20 bin öğretmen ataması kontenjanları... TIKLYAIN

15 bin öğretmen ataması başvuru şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.