Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen alınacağını duyurdu. Açıklamanın ardından atama bekleyen binlerce öğretmen adayı atamanın nasıl yapılacağını, hangi yılın KPSS puanı ile yapılacağını araştırmaya başladı. Atama bekleyen öğretmen adayları 15 bin öğretmen ataması karma atama mı olacak? 15 bin atama karma alım şeklinde mi olacak? sorularına yanıt aramaya başladı. MEB'den yapılan açıklamada 15 bin öğretmen atamasının hem 2020 hem de 2021 KPSS puanı ile yapılacağı şeklinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen alınacağını duyurdu. Açıklamanın ardından atama bekleyen binlerce öğretmen adayı atamanın nasıl yapılacağını, hangi yılın KPSS puanı ile yapılacağını araştırmaya başladı. Atama bekleyen öğretmen adayları 15 bin öğretmen ataması karma atama mı olacak? 15 bin atama karma alım şeklinde mi olacak? sorularına yanıt aramaya başladı. MEB'den yapılan açıklamada 15 bin öğretmen atamasının hem 2020 hem de 2021 KPSS puanı ile yapılacağı şeklinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "15 bin öğretmen alımı" açıklaması atama bekleyen binlerce öğretmeni sevindirdi. Öğretmen atamalarının hangi yılın KPSS puanına göre yapılacağı öğretmen adaylarının merak ettiği konuların başında geliyordu.

15 bin öğretmen ataması karma atama mı olacak?

15 bin öğretmen atamasının karma atama olacağı duyuruldu. 15 bin öğertmen ataması başvurularında adaylar 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuru yapabilecek.

Karma atamaya sosyal medyadan tepki geldi

15 Bin Öğretmen atamasının Kpss 2020 ve Kpss 2021 puanlarına göre olacağının açıklanmasından sonra twiterda #karmayayahayır etiketi Türkiye gündemine 1.sıradan girdi.

Karma atama nedi?

Karma atama sisteminde 2018 yılında sınava giren ve eğitim fakültelerinden mezun olan kişilerin kullandıkları puan türü p10 puan türü; 2019'da sınava giren öğretmen adaylarını ise fakültelerinden mezun olan lisans mezunlarının kullandıkları p121 puan türü ile sıralamaya tabi tutulmasıdır.

15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor?

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında olacak.

Sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da yapılacak.

Sözlü Sıanv sonuçlarının çaıklanması 27 Aralık 2021 tarihinde olacak

Atanma tercihlerininin alınması 21-26 Ocak 2022 arasında yapılacak.

Atanma sonuçlarının açıklanması 31 Ocak 2022'de olacak.

15 bin öğretmen atama başvuru şartları neler?

MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları henüz açıklanmadı. Daha önce yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şöyleydi:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.